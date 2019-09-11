Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы и Алматинской области открыты два новых спецЦОНа, передает Kazakhstan Today.

Для нас не новость, что спецЦОНы Алматы, а особенно первый отдел, очень загружены. Это связано с тем, что в Алматы самый большой авторынок по Казахстану, сделки купли-продажи авто здесь совершают не только сами алматинцы, но и приезжие со всей республики. В этом году вопрос нехватки спецЦОНов встал особенно остро, поэтому мы поставили себе цель - решить эту проблему. И вот уже сегодня открываем сразу два новых спецЦОНа. Предполагаем, это поможет разгрузить очереди и улучшить качество обслуживания", - рассказала председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева.

Новые спецЦОНы расположены в Жетысуском районе Алматы и Карасайском районе Алматинской области. Это местоположение не случайно, отметили в пресс-службе госкорпорации. По результатам анализа основными транзитными путями желающих перерегистрировать авто являются трассы в сторону Капшагая и Карасайского района, поэтому было принято решение об открытии дополнительного шестого спецЦОНа на границе Алматы с Алматинской областью и спецЦОНа в селе Кемертоган Карасайского района. Ожидается, что открытие этих спецЦОНов позволит снизить нагрузку на основной спецЦОН № 1 Алматы на 30%.

По словам Балташевой, специализированный ЦОН Алматы будет работать в рамках ГЧП на очень выгодных для корпорации условиях.

Новые центры оснащены всем необходимым оборудованием, проведены все коммуникации. Для удобства клиентов здесь работают кассы коммерческих банков, мультикассы, предусмотрены удобные стоянки с большим количеством парковочных мест.

До конца года "Правительство для граждан" также планирует открыть специализированный ЦОН в Талгарском районе Алматинской области. В ближайшем будущем специализированный ЦОН откроется в Шымкенте. Он станет уже третьим в мегаполисе.

В госкорпорации напомнили, что перерегистрировать авто и заменить водительское удостоверение также можно на портале электронного правительства egov.kz. Для этого достаточно лишь иметь ЭЦП. При получении услуг для автовладельцев на портале в спецЦОН услугополучатели обращаются только за получением готовых документов, то есть водительских прав и госномеров с техпаспортом.

В июле министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев дал поручение госкорпорации обеспечить качественное оказание государственных услуг , создать условия для их получения, включая открытие новых ЦОНов там, где это необходимо.

СпецЦОН №6 Алматы расположен по адресу: Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кемел, улица Аксуат, 118.

Новый спецЦОН Алматинской области расположен по адресу: Алматинская область, Карасайский район, село Кемертоган, участок №7104.

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