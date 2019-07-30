Министр цифрового развития поручил расширить перечень услуг, доступных через онлайн-приложения

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в ходе совещания по итогам работы Государственной корпорации "Правительство для граждан" за I полугодие поручил расширить перечень услуг, доступных казахстанцам через онлайн-приложения, передает Kazakhstan Today.

Аскар Жумагалиев обратил особое внимание на персональную ответственность руководителей региональных подразделений госкорпорации за случаи ненадлежащей организации процессов в некоторых ЦОНах. Он поручил усилить контроль качества оказания услуг и предпринять меры по предупреждению очередей.

Министр особо подчеркнул, что сейчас важно активнее обучать граждан тому, как получить справки и услуги через Telegram-бот @EgovKzBot (доступно 25 услуг) и мобильное приложение Электронного правительства mGov (доступно 77 услуг). Вместе с тем была отмечена и необходимость дальнейшего расширения перечня услуг, доступных казахстанцам через эти приложения.

"Задача руководителей ЦОНов на местах, во-первых, минимизировать время ожидания и сделать пребывание человека в ЦОНе комфортным; во-вторых, мотивировать персонал к повышению компетенций и готовности к оказанию качественных услуг населению и, в-третьих, сотрудник должен научить посетителя тому, как в дальнейшем получить ту или иную услугу онлайн, самостоятельно. Информация обо всех жалобах и замечаниях поступает ко мне на постоянной основе, и я буду лично контролировать динамику всех изменений", - отметил Аскар Жумагалиев.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено условиям нахождения посетителей и работников в ЦОНах: оснащение мебелью, необходимой оргтехникой, соблюдение температурного режима, а также вопросам бесперебойной работы информационных систем.

По итогам совещания министр рекомендовал руководству госкорпорации объявить выговоры отдельным руководителям региональных структурных подразделений, за ненадлежащую организацию процессов по оказанию услуг населению, отметили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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