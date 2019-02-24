В приложении mGov появились 12 новых госуслуг

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" запустило 12 дополнительных услуг портала "Электронное правительство" через приложение mGov, передает Kazakhstan Today.

Теперь с помощью мобильного приложения доступны: справки из наркологического, психоневрологического, противотуберкулезного диспансера; подача заявки на повторное свидетельство о заключении брака; подача заявки на повторное свидетельство об установлении отцовства; подача заявки на повторное свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества; подача заявки на повторное свидетельство о расторжении брака; регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан; получение водительского удостоверения; е-биржа (электронная биржа труда); выдача адресной справки о лицах, зарегистрированных по адресу (только для Android); выдача сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК о совершении лицом административного правонарушения (только для Android), сообщили в компании.

Вышеуказанные услуги можно получить посредством подписания ЭЦП (электронной цифровой подписью) либо при помощи одноразового SMS-пароля (для этого обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

Казахстанцам, которые уже пользуются мобильным приложением "Электронное правительство", для получения вышеуказанных услуг достаточно обновить mGov.

В целом на сегодня посредством мобильного приложения портала eGov.kz доступны 62 государственные услуги и сервисы. Таким образом все популярные справки переведены для любителей гаджетов на платформы IOS и Android.

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