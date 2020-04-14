В Алматы и Нур-Султане можно бесплатно пройти тест на COVID-19

Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти с 13 апреля в городах Алматы и Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.





С 13 апреля в сети клинико-диагностических лабораторий "Олимп" жители Нур-Султана и Алматы могут пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.





Для прохождения тестирования пациенту необходимо заполнить анкету на сайте www.cdl.kz





Эпидемиологи Министерства здравоохранения проводят выборку по эпидемиологическим показаниям группы лиц. Далее утвержденные списки поступят в КДЛ ОЛИМП.





С пациентом из утвержденного списка свяжется оператор контакт-центра и проинформирует об адресе пункта забора, времени, когда необходимо подойти, о требованиях к посетителям и правилах поведения при сдаче анализов.





В процедурный кабинет, указанный оператором, нужно подойти в маске, имея при себе удостоверение личности, не опаздывая.





В очереди необходимо соблюдать расстояние между пациентами в 1,5-2 метра.





Далее следует пройти регистрацию в процедурном кабинете, а затем экспресс-тестирование на коронавирус. Результат анализа придет на указанную при регистрации анкеты почту.





Отмечается, что пациентам будет проводиться бесконтактное измерение температуры, в случае, повышенных показателей анализ проводиться не будет.





Приходить самостоятельно без звонка оператора в процедурный кабинет нельзя.





Экспресс-тестирование будет проводиться в специально выделенных процедурных кабинетах, другие анализы там проводиться не будут. Данные меры предприняты для обеспечения безопасности здоровья как посетителей, так и сотрудников.

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