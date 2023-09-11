В Алматы ищут преступников, ранивших двух человек из боевого оружия  

Фото: скриншот из видео КТК

Рассказать друзьям

Алматы. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают преступников, устроивших стрельбу в центре города. Неизвестные открыли огонь из боевых пистолетов около одного из ресторанов в центре города.





Напомним, в результате стрельбы пострадали двое мужчин. Одному пули попали в живот и руку, другому - в ногу. Сейчас оба пострадавших в больнице. Предполагаемого стрелка задержали, но еще нескольким удалось сбежать, сообщает телеканал КТК.





По данным телеканала, ЧП случилось возле ресторана. Расположен он на первом этаже элитного бизнес-центра.









Начальник охраны заведения рассказывает, что в зале ресторана отдыхала компания. Мужчины сначала о чем-то спокойно беседовали, ели, выпивали. Позже между двумя из них завязалась ссора. Оппоненты вышли на парковку.





Уже снаружи это все происходило. Словесная перепалка перешла в драку. В тот момент с улицы какие-то непонятные люди в масках подходили и начали стрелять в одного, ранили двоих. Из тех, кто между собой ссорились", - рассказал начальник службы безопасности ресторана.





Сотрудники ресторана оказали пострадавшим первую помощь, вызвали полицию и скорую. Одному из пострадавших немедленно сделали операцию. Второй от хирургического вмешательства отказывался.





Один из них поступил ближе к средней тяжести. Там было повреждение лобной кости, перелом лобной кости и пулевое ранение голени. Он отказывался первые два дня от операции. Сегодня дал согласие. Завтра будет в плановом порядке проведена операция по нейрохирургии. Второй пациент поступил, он был в крайне тяжелом состоянии. Огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов. У него также было проникающее огнестрельное ранение левой руки", - говорит и. о. заместителя директора центральной городской клинической больницы № 12 Галымжан Прмаганбетов.





Злополучной ночью оперативниками на месте ЧП руководил лично начальник полиции города. Одного из предполагаемых преступников задержали по горячим следам. Задержанный сейчас дает показания. Остальных подозреваемых продолжают искать. Сведения о них в интересах следствия не раскрывают. Стрелявшим может грозить до семи лет тюрьмы.