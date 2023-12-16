В Алматы изменили график пропускного режима по дороге Медеу - Шымбулак

В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех

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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По просьбе предпринимателей, работающих на территории горнолыжного курорта, изменен график пропускного режима по дороге Медеу - Шымбулак, сообщили в акимате города.





С 16 декабря въезд разрешен до 09.00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00 для водителей электромобилей, такси и специального транспорта технических служб. Пеший проход строго запрещен, он будет доступен только по студенческой тропе.





В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех.





Ограничение движения установлено в связи с комплексными работами по ликвидации последствий камнепада на склонах гор Мохнатка и Горельник.





С 25 октября по настоящий день проводятся работы по очистке пазух (барьеров) и укреплению склонов с применением буровых установок.





Вдоль дороги будет построена ливневая канализация. Комплексные работы будут продолжаться всю зиму и завершатся осенью 2024 года.