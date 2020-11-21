В Алматы колледжи вернули студентам 3 млн тенге, выплаченные ими в качестве штрафов за пропуск занятий

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Прокуратура города Алматы проверила деятельность колледжей на предмет законности взимания штрафов со студентов за пропуски занятий и выявила факты нарушения прав почти полусотни студентов, передает Kazakhstan Today.

Мониторинг показал, что одни колледжи за отсутствие на занятиях штрафуют студентов, а другие налагают на них дисциплинарные взыскания. Нормативные документы некоторых колледжей предусматривают применение к студентам штрафных санкций. После вмешательства прокуратуры города, администрациями колледжей приняты меры по исключению данных пунктов. По акту надзора восстановлены права 473 студентов колледжей, сумма штрафа в размере 3 млн тенге возмещена студентам", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, установлены факты незаконного удержания части стипендий у более 4 тыс. студентов колледжа в пользу профсоюза на сумму 4,5 млн тенге.

Деятельность профсоюзов направлена на защиту прав и интересов работника перед работодателем, каковым студент колледжа не является. Актом надзора незаконная практика удержания части стипендий студентов и взимания штрафных санкций прекращена. Соблюдение прав студенческой молодежи находится на постоянном контроле прокуратуры города", - прокомментировали в ведомстве.

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