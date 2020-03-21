В Алматы на 100 процентов увеличилось количество мусора

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - За несколько дней количество мусора увеличилось в Алматы на 100 процентов, сообщил на брифинге первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов, передает Kazakhstan Today.

Есть сложности с вывозом мусора. Есть сложности в работе коммунальных служб, но мы их все преодолеваем. Первые сутки были самые сложные, но мы их преодолели. На сегодняшний день количество мусора увеличилось у нас по городу Алматы на 100 процентов. Мы ожидаем завтра, что у нас количество мусора еще увеличится. Поэтому наш парк в составе 330 машин не всегда справляется с тем объемом мусора, который есть. Поэтому я, пользуясь случаем, прошу наших горожан с пониманием относиться к таким ситуациям, как когда где-то какие-то недостатки будут в работе коммунальных служб", - сказал Кожагапанов.

При этом он отметил, что ситуация находится под контролем.

Что касается энергообеспечения, жизнеобеспечения, обеспечения безопасности граждан - это все у нас работает, никаких сбоев нет. Ситуация остается стабильной", - сказал заместитель акима.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства