В Алматы на месте незаконно вырубленных деревьев возле магазина Sulpak посадили 30 дубов

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы посадили 30 дубов возле магазина электроники Sulpak, где были незаконно вырублены деревья, передает Kazakhstan Today.

Дубы высаживаются в два ряда по 15 штук. Деревья ростом 6-7 метров. Дубы вырастили в питомниках Алматинской области. Возраст - около 10 лет.

По словам руководителя управления зелёной экономики Алматы Натальи Ливинской, деревья сажают с комом земли (закрытая корневая система).

Нет никакой опасности в том, что мы сажаем в конце ноября. Деревья были выращены в Алматинской области, где климат схожий с нашим. За высаженными дубами будут ухаживать специалисты Алмалинского районного акимата.

Мы призываем алматинцев следить за сохранностью зеленых насаждений в городе и сообщать нам, когда видите любую вырубку деревьев. Мы даем вам мандат на такую работу. Ведь город - это наш общий дом, здесь не должно быть варварских действий. Никто не должен без разрешения срубать деревья. Зеленые насаждения украшают наш город, спасают от загрязнений, пыли и повышают качество воздуха", - подчеркнула Наталья Ливинская.

Руководитель группы защиты леса и древесных насаждений Казахстанского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев отметил, что для посадки самое оптимальное время.

Морозы спали, плюсовая температура. С комом земли можно сажать. Расстояния между деревьями тоже соответствуют. Раньше росли здесь дубы со своей экологической средой. Благодаря этому приживаемость новых деревьев станет лучше", - отметил эколог.

По факту незаконной вырубки деревьев проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения растениями).

Также относительно решения руководства компании Sulpak о высадке 500 взрослых деревьев на территории и в сроки, согласованные с акиматом Алматы, сообщаем, что управление зеленой экономики продолжает настаивать на выполнении таких требований, как публичное принятие обязательств по возмещению ущерба, нанесённого окружающей среде путём варварской вырубки 13 деревьев на Толе би, 187, в том числе краснокнижного дуба черешчатого", - говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

Управление считает, что городу и его жителям был нанесён значительный ущерб, так как спиленные дубы - долгожители, они могли расти ещё порядка 100-150 лет. Компенсационные посадки со стороны Sulpak должны составлять не менее 5 тысяч взрослых деревьев и организация нового общественного пространства для горожан.

Места для высадки и требования к саженцам управление зелёной экономики готово предоставить.

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