В Алматы начнется поэтапное отключение отопления

В КМГ подтвердили готовность трудоустройства всех экс-сотрудников "БерАли" с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса

Фото: kmg.kz

Рассказать друзьям

Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КаМунай Газ" - В АО "НК "КаМунай Газ" рассказали о переговорном процессе с экс-работниками "БерАли Мангистау Сompany".





По информации пресс-службы компании, с 11 апреля в Астане начала работу комиссия, в состав которой вошли представители МЭ, МТиСЗН, АО ФНБ "Самрук-Казына", АО НК "КазМунайГаз", а также инициативная группа компании "БерАли", состоящая из 10 человек.





На сегодняшний день были проведены 3 заседания рабочей комиссии.





Главным требованием экс-сотрудников "БерАли" является трудоустройство в штат АО "Озенмунайгаз". До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.





По вопросу обеспечения долгосрочного закупа представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме "3+2". Таким образом, договоры будут заключаться на 3 года с правом продления на дополнительные 2 года.





Отмечается, что по отдельным позициям требования бывших работников "БерАли" изменились.





В частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании "Бургылау" и "Мунайфилдсервис" с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников "БерАли". Однако после проведенных предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности ввиду неполной загрузки собственных бригад", - уточнили в пресс-службе нацкомпании.





По созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представителями государственных органов была выражена готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.





Кроме этого, представителями КМГ была подтверждена готовность трудоустройства всех экс-сотрудников "БерАли" с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса. В данное время обсуждение вышеуказанных вопросов продолжается и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства", - добавили в КМГ.





Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".





По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.





Вечером 11 апреля протестующих задержали . Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.





Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен.





Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company".







