В Алматы назвали условия сноса ветхих домов

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АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Председатель правления АО "СПК "Алматы" Аскар Билисбеков рассказал, что будет с жителями ветхих домов в Алматы в случае их сноса и какие условия им могут предоставить, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Билисбеков презентовал программу реновации жилищного фонда города на 2021-2025 годы.

По имеющимся данным, в Алматы на сегодня насчитывается 1427 домов 1930-1975 годов постройки. Больше всего ветхих сооружений в Турксибском (607), Бостандыкском (264) и Жетысуском (163) районах, пишет издание Inbusiness.kz

Основные критические проблемы - сейсмическая и пожарная опасность, а также отсутствие инженерных коммуникаций.

Большинство из этих домов каркасно-камышитовые и меньшая часть - кирпичные дома - в основном в центральной части города. Мы их разбили на два этапа: то, что реалистично, и то, что можно сделать в перспективе. Реалистично на сегодня - это замещение 708 ветхих домов. За счет частных инвестиций - замещение 458 домов. На сегодня в 280 из них ведутся работы. За счет бюджетного займа - замещение 250 домов", - рассказал спикер.

Белисбеков подчеркнул, что программа не является обязательным к исполнению законом. Ветхие дома будут замещаться новыми квартирами только при 100%-ном согласии всех жителей.

Если, к примеру, из десяти жителей, проживающих в ветхих домах, девять подтвердили, а один отказался, то не будет никакого сноса. Я это заявляю с полной ответственностью. Принудительного сноса не будет, реновация осуществляется только при условии 100%-ного согласия жителей", - заявил он.

Белисбеков разъяснил, что согласно механизму, собственнику ветхого жилья предоставляется квартира на временной или постоянной основе. Их возвращение осуществляется после завершения строительства.

Как пишет издание, переселение осуществляется по принципу "комната за комнату".

В свою очередь, руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов отметил, что проблема ветхих сооружений тянется еще с советских времен. "Многие домостроения не пригодны для эксплуатации. Любое здание требует соответствующего ухода и ремонта. У каждой вещи есть определенный ресурс - постепенно любое здание утрачивает его", - сказал он.

Ахмеджанов также проинформировал, что программа нацелена на привлечение частных инвестиций от застройщиков. Когда государство выступает в роли девелопера, то оно имеет ограниченные средства и существует вероятность экономии на материалах.

Частный инвестор экономить не будет, потому что в новых домах он будет строить, в том числе, и квартиры, которые будет реализовывать. Он заинтересован в том, чтобы провести работу качественно. Владельцы ветхого жилья в этом случае тоже выступают как инвесторы. Потому что вместо жилья, которое давно истратило свой эксплуатационный ресурс, они получат жилье в доме, который не будет требовать капитального ремонта минимум 25 лет. Любое ветхое жилье рано или поздно станет аварийным, и эта программа создана для того, чтобы люди не потеряли этот актив", - пояснил спикер.

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