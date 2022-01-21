В Алматы ограничат высотность зданий в верхней части города

Как уточнили в акимате города, в настоящее время разрабатывается проект по ограничению высотности зданий.
В акимате напомнили, что согласно "Параметрам зданий, расположенных южнее ВОАД, проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, улицы Жандосова (от проспекта Саина до границы города)", высота строений в указанном квадрате должна быть не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более 12 метров до верха парапета (конька кровли) от уровня земли, за исключением строительства социально значимых объектов международного уровня в сфере здравоохранения, образования, туризма и культуры".
Ранее сообщалось, что в 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности.