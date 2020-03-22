Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматы решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса ограничивается время работы обменных пунктов, передает Kazakhstan Today.

Решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Алматы ограничивается время работы обменных пунктов города. С 21 по 25 марта 2020 г. все обменные пункты, в том числе банков второго уровня, переходят на режим работы с 10.00 до 16.00 часов", - сообщили в региональном оперативном штабе.

Кроме того, в штабе напомнили, что "по состоянию на 09.00 21 марта 2020 года:

в городе Алматы - 22 зараженных,

в городе Нур-Султане - 28 зараженных,

в городе Караганде - 2 зараженных".

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