Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматы решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса ограничивается время работы обменных пунктов, передает Kazakhstan Today.
Решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Алматы ограничивается время работы обменных пунктов города. С 21 по 25 марта 2020 г. все обменные пункты, в том числе банков второго уровня, переходят на режим работы с 10.00 до 16.00 часов", - сообщили в региональном оперативном штабе.
Кроме того, в штабе напомнили, что "по состоянию на 09.00 21 марта 2020 года:
в городе Алматы - 22 зараженных,
в городе Нур-Султане - 28 зараженных,
в городе Караганде - 2 зараженных".
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. По состоянию на 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
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