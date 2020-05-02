Алматы. 1 мая. Kazakhstan Today - В Алматы около 4,5 тыс. медработников получили выплату за борьбу с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В Алматы постановлением акима города создана комиссия, председателем которой является заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. Каждое решение о выплате надбавки той или иной категории проводится в рамках этой комиссии. В Алматы на эти цели были выделены финансовые средства в размер 1,2 млрд тенге.

Так, по информации пресс-службы акима Алматы, в настоящий момент за март месяц произведена оплата:

- первой группа риска в составе 560 сотрудников сумма в 375 млн тенге;

- второй группа риска в составе 2282 сотрудников сумма в 722 млн тенге;

- третьей группа риска в составе 916 сотрудников сумма в 167 млн тенге;

Выплаты производятся за фактически отработанное время, но не превышающие месячного рабочего баланса, с учетом всех налогов, согласно Трудовому кодексу.

По всем обращениям медработников производятся заседания комиссии, индивидуально по каждому заявлению, затем принимаются коллегиальное решение, обычно в пользу сотрудников.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что данные официальной статистики говорят о том, что в Алматы за период проведения усиленных мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, роста смертности нет. Более того, показатель на 100 тысяч населения за первый квартал составил 6,6%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 2%.

По смертности от болезней системы кровообращения у нас наблюдается снижение на 2%, от злокачественных заболеваний - на 5%, от несчастных случаев, давления и травм показатель составил 4ё1,6% против 43,8% прошлого года", - сообщила заместитель руководителя городского управления общественного здоровья Асель Бисенбаева.

Она также отметила, что создана комиссия по изучению летальных исходов . Основная задача комиссии - выяснить, явилась ли коронавирусная инфекция причиной смерти человека. В состав комиссии входят 15 человек из числа представителей управления общественного здоровья, департамента комитета контроля и качества безопасности товаров и услуг, медицинские и профильные специалисты, главные врачи медорганизаций.

Напомним, на сегодня в Алматы зарегистрировано 8 летальных случаев от COVID-19.

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