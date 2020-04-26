Комиссии по изучению летальных исходов от коронавируса создали в регионах Казахстана

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - По поручению Министра здравоохранения во всех регионах Казахстана при управлении здравоохранения созданы комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ, передает Kazakhstan Today.

Комиссия по изучению летальных исходов (КИЛИ) проводит анализ медицинской документации для выявления непосредственной причины смерти пациента", - уточнили в пресс-службе акимата Костанайской области.

Отмечается, что 27 апреля комиссия изучит случай 84-летней пациентки, умершей на дому в городе Аркалыке.

По результатам работы комиссии будет установлена непосредственная причина смерти пациентки. На сегодняшний день из Аркалыкской городской поликлиники и областной скорой помощи запрошена вся необходимая медицинская документация о пациентке", - говорится в сообщении.

О результатах работы КИЛИ будет сообщено дополнительно, заключили в пресс-службе.

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