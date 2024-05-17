16.05.2024, 11:15 65266
Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись более 61 тысячи человек
Фото: Акорда
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 61 тысячи человек вернулись в свои дома после масштабных паводков в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По республике вернулись в свои дома 61 151 человек. В эвакопунктах остаются 5365 человек, из них 2318 детей", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что отведена и откачана вода из 11 270 жилых домов и 3539 дворовых территорий.
Откачано более 21,1 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,9 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. На телефон горячей линии поступил 2261 звонок", - добавили в МЧС.
Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
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17.05.2024, 12:10 7846
Участок трассы обрушился в Атырауской области
Фото: telegram/ Жедел штаб / Атырау
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Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области временно ограничено движение на 27-м километре трассы Атырау - Индер из-за обрушения участка дороги, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям региона.
Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано. Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы. Задействовано 4 единицы спецтехники, 15 специалистов", - заявил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.
Он заверил, что дорога будет полностью восстановлена до вечера 17 мая.
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".
Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
17.05.2024, 11:36 8776
Поножовщину в центре города устроили два жителя Алматы
Фото: ugrapro.ru
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Алматы двое мужчин устроили поножовщину.
Как рассказали очевидцы на видео в соцсетях, инцидент произошел после словесной перепалки на пересечении проспектов Абая - Достык.
По словам пострадавших, зачинщики поножовщины приняли их за наркоманов. После ругани один из участников перепалки достал нож и ударил сидевшего на скамейке парня ножом в шею.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых", - сообщили в ДП.
Ранее трое мужчин устроили поножовщину возле детсада в Актау.
3 января в Актобе двое подростков скончались от ножевых ранений в результате групповой драки.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
17.05.2024, 11:22 10741
В Казахстане более 200 семей получили новое жилье взамен разрушенного паводками
После масштабных паводков в свои дома вернулись 61 155 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 202 казахстанские семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков, сообщает пресс-служба правительства страны.
На сегодняшний день 24 641 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 9,3 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, 596 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 878 млн тенге.
В целом в пострадавших регионах обследовано 10 740 жилых домов, по 8168 объектам проведена оценка", - добавили в пресс-службе.
По данным МЧС, после масштабных паводков в свои дома вернулись 61 155 человек. В эвакопунктах остаются 5443 человека.
Отведена и откачана вода из 11 317 жилых домов и 3573 дворовых территорий", - сообщили в ведомстве.
Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
17.05.2024, 08:46 15441
Брат и сестра пропали в Семее: спустя полтора месяца найдено тело девушки
Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз
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Семей. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В начале апреля в Семее пропали брат и сестра. 15 мая полицейские обнаружили тело девушки, поиски мальчика продолжаются, сообщает Polisia.kz.
По заявлению жителя города Семей о безвестном исчезновении детей, 16 и 18 лет, на поиски пропавших был поднят семейский гарнизон полиции. Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Нацгвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан. 15 мая тело 18-летней девушки было обнаружено в воде около профилактория "Строитель", - сообщили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
Поиски несовершеннолетнего мальчика продолжаются.
16.05.2024, 16:29 51591
Злоумышленники взломали мессенджеры руководства Минэнерго РК
Посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о взломе мессенджеров руководства ведомства.
Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. В этой связи посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и т.д. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их", - сообщил официальный представитель Министерства энергетики Шынгыс Ильясов.
Он добавил, что работа по восстановлению мессенджеров уже ведется.
Ранее депутат заявил, что более 1,5 млн операторов имеют доступ к персональным данным казахстанцев.
16.05.2024, 11:52 63886
Пассажир скончался на борту авиарейса Костанай - Алматы
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Астаны
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании FlyArystan, следовавшего из Костаная в Алматы, информирует пресс-служба перевозчика.
По данным телеканала Astana TV, один из пассажиров почувствовал себя плохо вскоре после взлета.
Как пояснили в авиакомпании, бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни.
По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру. Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Костанайской области самолет резко потерял высоту и приземлился на воду.
15.05.2024, 13:03 104246
Селеопасный период начался в Восточном Казахстане
Фото: ДЧС ВКО
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Уральск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане с 15 мая начался селеопасный период.
Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддере и районе Алтай. В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам", - сообщили в ДЧС региона.
Там подчеркнули, что специалисты ежегодно в целях безопасности проводят обследование начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полного их вскрытия для контроля селеопасной обстановки.
В области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба - город Риддер; Бухтарма, Хамир,Черновая - район Алтай; Бухтарма- Катон-Карагайский район; Кендерлык - Зайсанский район", - пояснили в ДЧС.
В настоящее время подготовлен план мероприятий по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры области на селеопасных и оползнеопасных участках.
Разработан график плановых наземных и аэровизуальных обследований по руслам рек и селе-, оползнеопасных участков. Запланированы батиметрические работы на моренных озерах. Проведена установка 20 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18 щитов на оползнеопасных участках, выданы уведомления-рекомендации местным исполнительным органам селе- и оползнеопасных районов и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках", - рассказали в департаменте.
Для ведения мониторинга за селевой и оползневой обстановкой действует 9 сезонных гидропостов и 1 круглогодичный.
В ДЧС призвали воздержаться от походов в горы в селеопасный период.
15.05.2024, 08:19 105586
Паводки в Атырауской области: в Индере запустили перевозки на лодках из-за размыва дороги
Фото: оперативный штаб по ЧС
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Атырау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Индере Атырауской области запустили перевозки на лодках из-за размыва подъездной дороги. Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, лодочная служба находится на реке Урал в целях создания условий для доступа жителей села к районному центру.
Как уточнили в оперативном штабе по ЧС, перевозка на лодках запускается 15 мая с 09.00 до 19.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30.
За Уралом находятся 4 сельских округа и прилегающие к ним населенные пункты. В частности, Коктогайский, Орликский, Есболский, Елтайский сельские округа и села Ынтымак, Аккала", - сказал аким Индерского района.
Кроме того, предусматривается внутрипоселковый маршрут между центральным мостом в поселке Индербор и лодочными перевозками.
Спасатели продолжают круглосуточное дежурство на гидропостах на реке Урал. По состоянию на 20.00 14 мая уровень воды в Махамбетском районе достиг 984 сантиметра. В Махамбетском районе дежурства проводятся на 5 постах в селе Талдыколь, а также на 8 постах в селе Сарайшык.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?