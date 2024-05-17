Малышей били в детсаду Жетысуской области: начато досудебное расследование   

В финпирамиду вложили средства более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге

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Актау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. Об этом - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.





В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду Plus Capital и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге. Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.





По данным ведомства, он был задержан на территории Грузии в ноябре 2023 года.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.





За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.