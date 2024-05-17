16.05.2024, 18:54 40786
В Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча
Фото: Диапозон
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Актобе. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео, как несколько молодых актюбинцев сыграли в футбол живым ежом, сообщает "Диапазон".
Игроков происходящее веселило. После один из участников отдирал иголки со своей обуви. Что стало с животным, неизвестно. Автор видео после обнародования сразу же сделал страницу в соцсети приватной, убрал с аватарки свою фотографию.
В департаменте полиции сообщили, что обидчиков ежа уже ищут.
Указанные лица будут установлены и привлечены к ответственности", - отметили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
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17.05.2024, 11:25 7781
В частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу"
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу", сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 гектаров. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 годов о выделении земельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Как пояснили в прокуратуре, несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности.
Прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков. Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку "Медеу" возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее прокуратура Алматы вернула в госсобственность парк в центре города, где хотели построить ЖК.
17.05.2024, 09:52 11346
Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан
Фото: скриншот из видео
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Актау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду Plus Capital и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге. Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, он был задержан на территории Грузии в ноябре 2023 года.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
16.05.2024, 18:46 41026
Малышей били в детсаду Жетысуской области: начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области полиция начала досудебное расследование после распространившегося в Сети видео с грубым обращением с детьми в одном детских садов региона, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
По данному факту начато досудебное расследование с назначением необходимых судебных экспертиз. Дело находится на контроле департамента полиции", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как воспитатели грубо обращаются с малышами.
Напомним, в Казахстане регулярно происходят вопиющие случаи издевательства над детьми.
В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
16.05.2024, 11:05 63951
Разыскиваемого за насилие над несовершеннолетним казахстанца задержали в России
Решается вопрос об экстрадиции преступника в Казахстан
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за насилие над несовершеннолетним преступника задержали в России.
В городе Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время задержанный содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
Ранее генпрокурор Берик Асылов сообщил, что в Казахстан возвращены подозреваемые по ряду резонансных дел. В частности, в начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.
15.05.2024, 14:52 103331
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки в Актюбинской области Дополнено
Фото: Depositphotos
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Актобе. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший полицейский задержан в Актюбинской области по подозрению в изнасиловании трехлетней девочки.
По факту насильственных действий сексуального характера начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Назначены все необходимые экспертизы, по заключениям которых будет принято законное решение", - сообщили в ДП Актюбинской области.
Ранее в фонд "НеМолчи" обратилась мать пострадавшего ребенка.
По словам мамы, девочка приехала от родственников отца и стала жаловаться на дядю, который делал больно", - говорится в публикации фонда в соцсетях.
Сообщается, что мать сразу подала заявление в полицию, но опасается, что подозреваемый откупится, поскольку ранее работал сотрудником полиции и занимал руководящую должность в акимате.
Дополнено 15.05.2024, 21.02
По данному обращению обеспечен незамедлительный выезд следственно-оперативной группы. Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы. По предварительным данным судмедэксперта, телесных повреждений в области половых органов у малолетнего не имеется", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
В ведомстве добавили, что уголовное дело принято к производству следственного управления департамента полиции. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств. Все следственные мероприятия проводятся с участием процессуального прокурора. Расследование находится на особом контроле начальника департамента полиции.
Напомним, насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее.
15.05.2024, 11:34 108621
В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова
Фото: polisia.kz.
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова - Алексей Богданов, находившийся в розыске с 2009 года, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление. 15 мая при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из города Брюсселя в город Алматы", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что он выступал номинальным представителем офшорной компании Metropolitan Manageres Corp, председателем правления ЗАО "Беловодский крахмалопаточный комбинат" и специалистом ТОО "Маис Агро", использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.
С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог. В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Досудебное расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Ранее суд Соединенных Штатов Америки признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США.
15.05.2024, 09:55 111226
Подозреваемый в убийстве экстрадирован из Турции в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Турции экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в разбое, убийстве и угоне. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге. Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме. После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что в августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
14.05.2024, 16:45 131951
Суд пересмотрел наказание сыну Даулета Турлыханова за избиение супружеской пары
Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Болата Нурасыла - сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова за избиение супружеской пары.
В октябре 2023 года Болат Нурасыл был осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона за избиение супружеской пары адвокатов.
Судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге). Также в пользу потерпевших взысканы сумма морального вреда по 500 тысяч каждому и расходы по оплате услуг представителя в сумме 1 600 000 тенге.
Апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Болат Н. взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге. Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы. По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату Н. назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому", - сказано в сообщении ВС РК.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?