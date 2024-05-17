Более 1,5 млн операторов имеют доступ к персональным данным казахстанцев - депутат

В прошлом году ущерб казахстанцев от интернет-мошенничества превысил 21 млрд тенге

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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За полгода в стране зарегистрировано 9462 случая интернет-мошенничества, об этом сообщил в своем депутатском - За полгода в стране зарегистрировано 9462 случая интернет-мошенничества, об этом сообщил в своем депутатском запросе сенатор Евгений Больгерт.





По словам депутата, половина случаев мошенничества приходится на аферы, совершаемые через интернет, что составляет 15% от общего объема преступности. За последние 7 лет число случаев интернет-мошенничества выросло более чем в 10 раз. В прошлом году ущерб казахстанцев от данного вида преступления превысил 21 млрд тенге.





Большинство мошеннических действий в Сети, отметил сенатор, совершаются из-за рубежа через ресурсы иностранных государств. Похищенные денежные средства обезличиваются на территории иностранных государств.





Этому способствуют подельники на нашей территории, которые приобретают абонентские номера, предоставляют банковские карты свои и третьих лиц. При совершении мошенничества с использованием маркетплейсов злоумышленники используют личные кабинеты индивидуальных предпринимателей, которые "сдают в аренду" свои недействующие личные кабинеты и предоставляют доступ к управлению банковскими счетами", - разъяснил Больгерт.





По данным Минцифры, в стране насчитывается более 1,5 млн операторов персональных данных, имеющих доступ к информации. Регулярные утечки данных свидетельствуют о необходимости продолжать работу по регламентации данной сферы, подчеркнул спикер.





Учитывая вышеизложенное, депутат заявил о необходимости усилить межведомственную координацию по борьбе с киберпреступностью, рассмотреть возможность кадрового и материально-технического усиления служб по борьбе с киберпреступностью.





Также депутат предложил разработать комплексный программный документ по повышению финансовой и цифровой грамотности населения с учетом новых вызовов, включая разработку и внедрение в школьную программу предмета "Финансовая грамотность".





Вместе с тем предлагается ужесточить контроль за соблюдением требований по сбору, обработке, хранению и защите персональных данных, а также внести предложения по повышению ответственности операторов за обеспечение сохранности информации.



