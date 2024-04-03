02.04.2024, 17:18 35676
Утечка персональных данных клиентов МФО: Минцифры объявило результаты проверки
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан объявило результаты проверки в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз", персональные данные клиентов которого утекли в Сеть, сообщает пресс-служба ведомства.
ГТС проведен анализ утекших данных, установлены личности клиентов ТОО "МФО Робокэш.кз" из числа граждан Казахстана. АО "Национальные информационные технологии" были направлены соответствующие уведомления и рекомендации гражданам посредством мобильного приложения Egov Mobile, а также в личный кабинет портала Egov для предотвращения возможных негативных последствий от доступа к персональным данным преступников", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что система уведомления запущена в пилотном режиме. Также сообщается, что на сегодняшний день в министерство поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту.
Проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз" на предмет соблюдения требованиям законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. По результатам проверки возбуждено административное дело, ТОО "МФО Робокэш.кз" привлечено к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1000 МРП, в порядке сокращенного производства ТОО "МФО Робокэш.кз" выплачен штраф в размере 500 МРП ", - добавили в пресс-службе.
Напомним, персональные данные 2 млн казахстанцев утекли в Сеть. Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.
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03.04.2024, 11:35 1001
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной общественного деятеля Омирбека Байгелди
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого председателя сената парламента академика Омирбека Байгелди, сообщает Акорда.
Омирбек Байгелдиулы был выдающейся личностью, стоявшим у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Омирбека Байгелдиулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
Напомним, сегодня в Астане скончался видный государственный и политический деятель Байгелди Омирбек, сообщает пресс-служба сената.
Байгелди Омирбек родился в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь Джамбулской области. В 1990-е годы был председателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Республики Казахстан. Был депутатом сената парламента Республики Казахстан первого, второго, третьего и четвертого созывов. Байгелди Омирбек является первым председателем сената парламента Республики Казахстан.
03.04.2024, 11:10 2181
Президент Казахстана назначил представителей в Тюркском инвестиционном фонде
Фото: Акорда
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 апреля 2024 года "О представителях Республики Казахстан в Тюркском инвестиционном фонде".
Согласно тексту документа,представителями Республики Казахстан в совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда назначены:
- управляющим - заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Республики Казахстан Нурлана Байбазарова;
- заместителем управляющего - вице-министра финансов Республики Казахстан Даурена Кенбеила.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Напомним, в прошлом году парламент РК ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
По данным сената, целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
03.04.2024, 08:50 8511
Актюбинское водохранилище наполнено на 89%
Фото: gov.kz
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Актобе. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Актюбинское водохранилище, вмещающее 245 млн кубометров воды, наполнено на 89%, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
С 27 марта по 2 апреля из водохранилища было сброшено 246 млн кубометров воды. В секунду из Актюбинского водохранилища сбрасывается 500 кубометров воды", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщили в МЧС РК, в результате увеличенного притока воды в Саздинском водохранилище, производится увеличенный сброс воды, который увеличивает уровень воды в реках Сазды и Жинишке. При этом есть возможность поднятия уровня воды в реках.
Спасателями ДЧС заблаговременно производится эвакуация граждан из близлежащих сел. На данный момент эвакуировано 25 человек из них 9 детей", - отметили в МЧС.
Кроме того, по данным министерства, продолжаются противопаводковые работы в других регионах республики.
В Уральске в связи с поднятием воды свыше критического уровня на реках Деркул и Шаган происходит подтопление некоторых жилых и дачных домов. МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. В случае необходимости оказания вам помощи обращаться по телефону "112", - сообщили в ведомстве.
В "КазАвтоЖоле" сообщили, что на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на двух участках общей протяженностью 109 метров в Акмолинской и Костанайской областях.
Ограничение движения распространяется на 4 автодороги республиканского значения в 4 областях (Актобе, Караганды, Костанай, Павлодар) на протяженности 196 километров", - отметили в компании.
Как сообщалось ранее, в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек.
03.04.2024, 08:18 9541
МИД Казахстана осудил нападение на консульский отдел Посольства Ирана в столице Сирии
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление относительно нападения на консульский отдел Посольства Ирана в Сирии.
Министерство иностранных дел РК осуждает нападение на консульский отдел Посольства Ирана в столице Сирии - городе Дамаске. Считаем неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основы и нормы международного права, которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов", - говорится в сообщении МИД РК.
02.04.2024, 21:06 27586
В Казахстане увеличат нормативы финансирования лизинга техники для сельхозкооперативов
Финансирование будет осуществляться за счет республиканского и местного бюджетов
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства разрабатывает необходимый пакет поправок в действующие правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства РК.
Решение принято по итогам анализа результатов действия программы "Ауыл аманаты" за 2023 год и в результате обращений жителей регионов. На сегодня из выделенных в прошлом году сельчанам доступных микрокредитов в общем размере 100 млрд тенге освоено 82,4 млрд тенге. Из них 80% были направлены на развитие животноводства, 5,2% - на приобретение техники и оборудования, 4% - на растениеводство.
Участники совещания отметили, что программа "Ауыл аманаты" дала импульс развитию сельхозкооперативов в стране. В 2023 году было создано 407 кооперативов, больше всего - в Туркестанской (75), Актюбинской (71), Карагандинской (53), Кызылординской (51) областях. Регионы поднимают вопрос получения действующими сельхозкооперативами доступных заемных средств на приобретение техники в лизинг по данной программе.
Проект поправок в правила субсидирования предусматривает возможность оформления лизинга техники сельскохозяйственными кооперативами под 2,5% годовых и сроком до 5 лет. Финансирование будет осуществляться за счет республиканского и местного бюджетов. Для приобретения сельхозтехники по программе именно кооперативами мы увеличиваем норматив финансирования", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
02.04.2024, 21:00 27661
В Минобороны опровергли слухи о беспилотниках, атаковавших объекты Татарстана с территории Казахстана
Фото: МО РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-каналах распространяется информация о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, якобы были запущены с территории Казахстана. В Министерстве обороны РК заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в оборонном ведомстве.
Напомним, по информации российских СМИ, утром 2 апреля беспилотники впервые с начала СВО атаковали территорию Татарстана. Три дрона ударили по территории предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Один атаковал завод, еще два упали на общежитие политехнического колледжа. В результате удара по общежитию пострадали 12 человек, все они - студенты "Алабуга политех".
02.04.2024, 12:01 44636
Новый глава Высшей аудиторской палаты доложил Токаеву о планах ведомства на 2024 год
Фото: Акорда
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о планах ведомства на 2024 год, сообщает пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент, перед Высшей аудиторской палатой стоит задача обеспечить жесткий контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств и государственных активов как на республиканском, так и на местном уровнях.
В свою очередь Алихан Смаилов поделился своим видением дальнейшего развития системы государственного аудита.
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что опыт и профессионализм Алихана Смаилова позволят качественно реализовать все поставленные задачи.
Напомним, вчера стало известно, что Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату.
01.04.2024, 18:35 73521
Теракт в "Крокусе": в МИД порекомендовали казахстанцам в России носить с собой документы
Фото: СК РФ
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" порекомендовали гражданам РК, находящимся в России, носить с собой документы, передает корреспондент агентства.
Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют, - это норма. Поэтому нашим гражданам лучше при себе иметь необходимые документы и цель пребывания в той или иной стране", - заявил ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
По его словам, любое государство, на территории которого происходит такое преступление, по понятным причинам принимает меры по обеспечению безопасности.
Айбек Смадияров подчеркнул, что обращений и жалоб о задержаниях или незаконном удержании казахстанцев не поступало.
Если и были проверки, то, наверное, это просто проверки на улице", - добавил он.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По последним данным, погибли 143 человека.
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