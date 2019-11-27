В Алматы отказались от СМС-оповещения горожан при ЧС

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы отказались от СМС-оповещения горожан при чрезвычайных ситуациях, передает Kazakhstan Today.

Мы долгое время использовали СМС-оповещение для населения, но мы увидели, что оно неэффективно или малоэффективно. Нас, и алматинцев в частности, не устраивает алгоритм прихода этих SMS-сообщений. Он выстроен таким образом: отправляют его операторы сотовой связи, и, так как население Алматы достигает 2 млн, после момента отправки первого сообщения формируется следующая партия, крайние алматинцы получают такое сообщение через 5-6 часов после того, как событие произошло. Сегодня мы внедрили и успешно пользуемся системой оповещения, приложением в телефоне Darmen", - сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Серик Аубакиров, пишет 24.kz со ссылкой на официальные СМИ.

Он отметил, что с помощью новых сейсмических датчиков и приложения Darmen алматинцы будут оповещены о землетрясении.

Если мы говорим, что каждая волна за 8-10 секунд проходит 100 километров, то при удалении эпицентра в 200 километров, вы получите сообщение за 18-20 секунд до его начала. Человек может принять решение, что ему делать за 20 секунд - спрятаться, встать под безопасную балку, на первых этажах успеть выскочить на улицу", - сказал он.

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