Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Симулятор землетрясений планируют построить в Алматы. Он позволит горожанам ощутить на себе воздействие землетрясения до 4 до 6 баллов и психологически подготовится к нему, передает Kazakhstan Today.

О планах создания симуляционного центра для подготовки населения к землетрясениям на брифинге в акимате Алматы рассказал руководитель ДЧС города Серик Аубакиров, пишет inAlmaty.kz

Многие люди не знают, где находятся пункты сбора после ЧС, как вести себя при землетрясении и оказать помощь себе и другим. Вместе с акимом было принято решение о строительстве такого центра для обучения людей. Симулятор позволит ощутить на себе землетрясение до шести баллов, то есть выработать поведенческие навыки при такой ситуации. Я сам проходил испытания на таких симуляторах. Можно понять, что будет при горизонтальном землетрясении, что при вертикальном. Когда фрагмент здания наклонен на 18 градусов, человек теряет ориентацию в пространстве. Нужно пропустить это через себя, чтобы в сложной ситуации помочь себе и близким", - рассказал глава ДЧС Алматы.

Проект прошел стадию разработки документации. Для строительства центра выделен участок земли площадью четыре гектара в районе автоЦОНа. По поручению акима социально-предпринимательская корпорация подбирает инвестора для проекта. По словам главы ДЧС, через два года симулятор землетрясений уже может быть введен в эксплуатацию.

Обучение должно вестись на всех этапах жизни от детского сада до предприятий, где человек работает. В Японии, к примеру, все действия при эвакуации у людей отработаны до автоматизма. У нас есть разрыв в обучении, в детских садах и школах готовят хорошо, в вузах и на предприятиях этому уже почти не учат. Дети часто знают действия при землетрясении лучше взрослых. Мы проводим работу, чтобы заполнить этот вакуум, включая такие инновационные методы, как симулятор, листовки, специальные курсы, но этого пока недостаточно", - заявил Аубакиров.

В городе имеется 220 пунктов сбора и оказания помощи пострадавшим при землетрясениях. Узнать месторасположение ближайшего пункта можно на сайте ДЧС.

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