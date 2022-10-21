В Алматы переделают линию BRT

Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полосы BRT в Алматы перенесут с середины дороги на правую крайнюю полосу, сообщил сегодня на встрече с жителями Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев.

В какую сумму это обойдется бюджету и как отразится на передвижении алматинцев на автобусах, градоначальник не ответил, сообщает BES.media

Паблик напомнил, что открытая система BRT построена в городе для передвижения стандартных городских маршрутов.

Расположение полос BRT в центре дороги (крайней внутренней полосе проезжей части) является необходимым решением для уменьшения влияния на движение общественного транспорта конфликтных ситуаций участников дорожного движения, вызванных дорожными заторами, нерегулируемыми парковками, останавливающимися такси, а также погрузкой и выгрузкой товаров", - говорится в информации.

Расположение BRT на крайней правой полосе проезжей части рассмотрено на участках дорог, где полностью устранены парковки и предполагается соблюдение эффективных мер обеспечения предотвращения стихийных парковок и остановки автомобилей.

В информации подчеркивается, что линией BRT были недовольны в основном водители легкового транспорта. Для пассажиров общественного транспорта время проезда по улице Тимирязева уменьшилось с 22 до 14 минут, увеличился пассажиропоток.





Планировалось, что по линии BRT будут ездить "гармошки", был запущен один маршрут, и на этом дальнейшее развитие системы скоростных автобусов прекратилось.

Строительно-монтажные работы по строительству первой очереди первого коридора BRT обошлись бюджету Алматы в 4,2 млрд тенге.