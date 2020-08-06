Алматы. 5 августа. Kazakhstan Today - В Алматы планируют установить еще свыше 360 камер "Сергек", сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня для отслеживания оперативной обстановки, обеспечения охраны общественного порядка, дорожной безопасности, а также профилактики и раскрытия правонарушений в городе Алматы используются возможности ряда информационных систем, таких как "Безопасность дорожного движения" и "Сергек", количество которых планируется увеличить еще на 362 единицы. Установлены они будут на наиболее аварийных участках города и в местах, где чаще всего нарушаются Правила дорожного движения. Управлением административной полиции уже проведен специальный анализ", - сообщил начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов.

Вместе с тем в полиции проинформировали, что за шесть месяцев текущего года с помощью систем внешнего видеонаблюдения раскрыто 3 тысячи 392 преступления.

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