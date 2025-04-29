В Алматы по 5 млн тенге выплатят ветеранам Великой Отечественной войны

В 2024 году возбуждено 215 уголовных дел по фактам несчастных случаев на производствах

Рассказать друзьям

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ежегодно на предприятиях допускается свыше 1400 несчастных случаев, из которых около 200 со смертельным исходом, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.





По данным Минтруда, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 15,3%, строительной отрасли - 12%.





По итогам 2024 года в правоохранительные органы направлено 1042 материала о несчастных случаях, по которым возбуждено 215 уголовных дел. С целью оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах проведена аттестация более 7,7 тыс. производственных объектов.





Во вредных и опасных условиях труда занято более 470 тыс. работников. На основании результатов аттестации в 2024 году 679 тыс. работников получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда. На эти цели работодателями выделено 297,4 млрд тенге, что на 16,6% больше, чем в 2023 году", - проинформировали в пресс-службе ведомства.





В Минтруда добавили, что в мире ежегодно регистрируется около 270 млн несчастных случаев и 160 млн профессиональных заболеваний, которые уносят жизни более 2 млн человек.



