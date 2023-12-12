В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс в горах  

Однако многие жители продолжают жаловаться на отсутствие тепла

Фото: Акимат Акмолинской области

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Степногорск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске все объекты теплоснабжения вновь работают в штатном режиме, - В Степногорске все объекты теплоснабжения вновь работают в штатном режиме, сообщает акимат Акмолинской области.





ТЭЦ работает в штатном режиме, в работе находятся 3 энергетических и 1 водогрейный котлы, восстановлен температурный график. Весь жилой фонд обеспечен теплоснабжением", - говорится в сообщении акимата.





В связи с понижением температуры до -35 градусов в акимате города продолжает свою работу оперативный штаб, где созданы локальные группы для своевременного реагирования на обращения граждан. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.





Однако степногорцы продолжают жаловаться на отсутствие тепла в квартирах.





Жители города в соцсетях и городских пабликах пишут , что в некоторых домах размораживаются трубы, лопаются батареи. Звонки на номера, указанные акиматом "для обращения граждан", остаются без ответа.



