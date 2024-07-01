30.06.2024, 15:30 66911
В Алматы похоронили погибшую в Германии экс-судью Айгуль Сайлыбаеву
Фото: instagram/aigul.kaida
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Алматы. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы похоронили погибшую в Германии бывшую судью Айгуль Сайлыбаеву, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Уточняется, что об этом корреспонденту агентства сообщил брат экс-судьи Жанат Сайлыбаев.
Ранее сообщалось, что криминальная полиция Германии обнаружила тело женщины, по внешним признакам принадлежащее гражданке Республики Казахстан Айгуль Сайлыбаевой.
Позже стало известно, что у нее обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица.
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01.07.2024, 13:15 18341
Это стало традицией: жители Турксибского района Алматы вновь жалуются на отключение света
Проблемы регулярно начинаются во время жаркого сезона
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе в очередной раз выключили свет. По словам жителей, отключение электричества, похоже, становится еженедельной традицией.
Невозможно нормально существовать, как людям жить и работать, такое ощущение, что мы живем в деревне, а не в крупном мегаполисе", - пишут возмущенные жители.
Ранее мы писали о том, что отключения света в Турксибском районе города - регулярное явление.
Свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы", - написала в редакцию одна из жительниц района.
Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.
25 июня от электроснабжения также в очередной раз отключили микрорайон Нур Алатау.
Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
01.07.2024, 12:05 17361
Вместо зеленых палисадников - многоэтажные общежития: жители одного из районов Алматы выступили против его реновации
Фото: Orda.kz
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова на специально организованной пресс-конференции рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их районе планируют построить общежития, сообщает Orda.kz.
Дома собираются снести ТОО "RTC" и "Open Campus".
Акимат разрешил использовать этот земельный участок. Но жители считают, что застройщики нарушают их права", - пишет сайт.
Одна из жительниц, Нина Терлецкая, переехала сюда всего год назад, но уже считает, что менять в этом районе ничего не нужно. Ей все нравится.
Район зеленый, тихий, комфортный для жизни людей. Когда-то этот район строили для интеллектуальной элиты города. Это был район старого КИЗа (института земледелия). Здесь жили ученые, педагоги, строились школы, университеты, медицинские центры, больницы. Рядом находится центр переливания крови", - говорит жительница.
Прежде чем сносить дома, жильцов планируют расселить, а квартиры выкупить у собственников, которые опасаются, что цена окажется невыгодной.
Жители с этого проекта получат сомнительные деньги от выкупа квартир по розничной стоимости, которая прыгает, скачет и часто падает. Это также будут квартиры сомнительного качества в новых ЖК на окраинах города, как нам обещали", - рассказывает Нина.
Участок, о котором идет речь, - это два здания. Сейчас в квартале живет две с половиной тысячи жителей. Четыре новые общаги добавят еще шесть тысяч жителей. По мнению жителей, общежития увеличат плотность населения, будет больше машин и шума. Они также сомневаются, что такая застройка сочетается с генпланом Алматы.
Застройщики, которые купили один дом и 12-13 соток земли, претендуют на весь участок. Самое главное нарушение - право на частную собственность, будто людей нет. Просто вместо наших домов хотят построить девятиэтажку в центре жилого района", - рассказывает архитектор Михаил Васильев.
По словам жильцов, акимат якобы устроил "общее собрание", после которого был составлен протокол, но подписей у них не собирали.
Не было ни председателя, ни секретаря. Застройщики в рабочем порядке ходили по квартирам. И когда им открывали дверь, они спрашивали о покупке квартир на договорных условиях", - пояснил житель квартала Александр Сорокин.
Жильцы также переживают, что застройщики вырубят плодовые деревья и каштаны, которые сажал отец Александра Сорокина. Кроме того, они считают, что существующие дома сейсмически безопасны, в отличие от тех новостроек, в которые их хотят переселить.
Я большую часть времени прожила в панельном доме. И сейчас понимаю, что главный плюс в моем доме - безопасность. Когда было сильное землетрясение, мы перевернулись и спали дальше. В это время люди из многоэтажек выбегали на улицу", - говорит одна из жительниц Галина Каракулова.
Жильцы хотят сохранить целостность и уникальность своего района. В СМИ они обратились, так как не получили результатов после отправленных писем в госорганы.
Действия застройщиков сайту прокомментировал юрист Таир Назханов.
По его словам, в соответствии со статьей 29 закона РК "О жилищных отношениях" собственнику должно быть предоставлено благоустроенное жилище либо денежная компенсация. Денежная компенсация должна включать рыночную стоимость жилища и земельного участка, а также возместить в полном объеме убытки, которые причинили собственнику.
Это еще не весь перечень убытков, которые могут понести люди после изъятия их земель. Когда их участки выкупают по решению суда, то жители имеют право подать иск к акимату города Алматы", - рассказал Назханов.
По словам юриста, затраты возместят при предъявлении самостоятельного иска с предоставлением подтверждающих документов.
Редакция Orda.kz также обратилась к застройщикам проекта. Они ответили, что претензий у жильцов как таковых нет.
Есть недопонимание со стороны жителей в части реализации проекта, по которым наша компания ведет постоянные разъяснительные работы по мере возникновения вопросов. Большинство жителей двухэтажных старых домов, наоборот, поддерживают проект. Мы уже выкупили дом 59а из восьми квартир. Протокол согласования на выкуп подписан с жителями дома 57а, ведем переговоры с собственниками домов 59 и 61 по улице Манаса", - прокомментировали застройщики Open Campus.
По словам застройщиков, цель проекта - комплексная застройка. Они планируют строительство двух студенческих общежитий с учетом современных требований безопасности и комфорта студентов и жильцов квартала.
Это будут общежития не более шести этажей. Мы заказчики проекта. Наша организация специализируется на создании современных жилых пространств, соответствующих высоким стандартам комфорта и безопасности", - отметили в компании.
Застройщики сказали, что обвинения жильцов в подделке подписей на согласие выкупа - неправда.
Восемь семей, у которых мы выкупили квартиры, счастливо встретили Новый год в новом месте. Мы продолжаем поддерживать с ними хорошие отношения", - добавили застройщики.
Сейчас к сносу готовится административное здание по улице Манаса. Строительно-монтажные работы планируют начать в августе-сентябре этого года.
01.07.2024, 11:41 17371
Арест казахстанца-вандала в Помпеях вновь поднял проблему сохранения сакральной истории в Казахстане
Казахстанского туриста задержали за написанное им слово "ALI" на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке в итальянском городе Помпеи
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - История с арестом казахстанского туриста, который нацарапал слово "ALI" на стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеи, облетела мировые СМИ и возродила дискуссию об ужесточении ответственности за культурный вандализм. Об этом сообщает ranking.kz.
Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель назвал действия казахстанца нецивилизованным поступком, а самого туриста - преступником. Из-за многочисленных актов вандализма со стороны приезжих итальянцы инициировали законодательные поправки, которые теперь обязывают правонарушителей не только платить штраф за последствия своего бескультурья, но и закрывать счета за реставрацию поврежденной части объекта. Наказывать деньгами и сообщать об этом всему миру - вот новая концепция борьбы с вандалами, которая принята в Италии.
На сайте Археологического парка говорится, что в настоящее время проводится техническая экспертиза, после которой нарушителю выставят счет. Благодаря новому закону Италии, вступившему в силу в апреле этого года, за ущерб памятникам и другим культурным объектам страны нарушитель может быть наказан штрафом в размере от 10 тыс. до 60 тыс. евро (от 5 млн до 30 млн тенге).
В Казахстане размеры штрафов, которые применяют к желающим оставить свой след в истории, нацарапав свое имя на памятнике, несопоставимо малы в сравнении с развитыми государствами. Например, родители несовершеннолетних казахстанцев, решивших "увековечить" свои "подвиги" надписями на скалах с петроглифами и прочими вандалистскими пакостями, могут быть оштрафованы на 55,4 тыс. тенге. За акты вандализма со стороны совершеннолетних денежное наказание уже выше - от 184,6 тыс. до 590,7 тыс. тенге. Также взрослого нарушителя могут направить на исправительные работы или арестовать на срок до 40 дней. Более серьезным штрафным санкциям могут подвергнуть только за незаконные археологические раскопки - до 18,5 млн тенге.
За последние несколько лет в Казахстане было рассмотрено 50 административных дел, связанных с нарушением законов в отношении объектов историко-культурного населения. Еще 65 фактов нарушения КоАП зафиксировано по статье "Вандализм несовершеннолетних", которая включает осквернение не только объектов культуры и истории, но и различных природных парков. В прошлом году в сравнении с 2018 годом административные дела по таким статьям КоАП стали открывать в два раза чаще.
В статистике уголовных дел счет проступков и преступлений по фактам вандализма последние несколько лет шел на сотни. Например, в 2018 году их было 296, в 2022 году меньше - всего 181. В прошлом году число таких правонарушений резко снизилось - до 26. Важно отметить, что эти данные Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) обобщены по всем зафиксированным фактам вандализма. Выделить из них преступления именно за разрушение памятников, сакральных мест не представляется возможным.
Именно вандализм в местах исторических памятников культуры и археологии в Казахстане вызывает наибольшую озабоченность экспертов. СМИ пестрят публикациями о фактах уничтожения сакральных наскальных рисунков в разных регионах Казахстана. По оценке активистов объединения "Охотники за петроглифами", такими темпами в ближайшие годы Казахстан может безвозвратно утратить до 25% всей наскальной живописи страны.
В Казахстане до сих пор не создана интерактивная карта петроглифов, хотя эксперты-археологи и мажилисмены не раз поднимали этот вопрос перед правительством. По подсчетам волонтеров, счет таких древних рисунков идет на десятки тысяч.
Один из комплексов - Тамгалы в Алматинской области даже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитый рисунок солнечного всадника на мамонте привлекает ученых из разных стран мира. Некоторые археологи выдвигали предположение, что Тамгалы может быть даже старше египетских пирамид. Тамгалы, пожалуй, единственный памятник истории и археологии, в котором не просто проведена музеефикация, но и построен визит-центр, сделаны ограждения к наскальным рисункам, проведена необходимая инфраструктура. К числу охраняемых также отнесен комплекс в каменном гроте в местечке Акбаур в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
На скалах с рисунками повсеместно оставляют надписи, как, например, в Сауыскандыке, Арпаузене, Карасае, Тамды, Байконыре, Ешкиольмесе, Кокентау. А в Аккайнаре своими дембельскими приветами служащие, проходящие сборы на полигоне близ Отара, фактически уничтожают целое святилище. Если в других странах из скалы, на которой всего 5-10 петроглифов создают туристические достопримечательности, то мы не можем достойно представить и организовать охрану десятков тысяч петроглифов. Они не менее ценны, чем папирусы Древнего Египта или глиняные таблички с шумерской клинописью. Можно сказать, что Казахстан - обладатель древних каменных библиотек под открытым небом. Из более чем 300 зафиксированных скоплений петроглифов большая часть изучены лишь частично, не оцифрованы и не защищены от разрушения", - написали в своем обращении заместителю премьер-министра депутаты мажилиса.
Народные избранники считают, что власти должны озаботиться присвоением статуса памятникам и созданием охранных зон вокруг них по типу Тамгалы или Акбаура сразу же после обнаружения петроглифов.
В ответ на запрос депутатов заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила, что в Казахстане ведется работа по консервации и реставрации петроглифов, их изучение. За 2022-2023 годы в разных регионах было реставрировано 100 наскальных рисунков, удалено более 50 так называемых антропогенных повреждений.
Скандальных историй о штрафах казахстанцев за культурный вандализм в сакральных местах в открытом доступе нет. Это понятно: пока возле непризнанных музеев под открытым небом не установлены охранные зоны и нет ответственных за их сохранность, нет и доказательной базы против вандалов.
Одна из главных проблем, по которым охранные зоны не установлены вокруг всех известных памятников наскальной живописи в Казахстане, - нехватка финансирования. Активистка движения "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова в интервью СМИ рассказывала, что большая часть работы по поиску петроглифов в урочище Аккайнар на юге Казахстана проводилась за счет волонтеров. А тех денег, которые выделялись Институту археологии для исследований, хватило на фиксацию и паспортизацию только 10 скоплений петроглифов. Чтобы провести более масштабную работу в таких больших комплексах, нужно снаряжать и финансировать научную экспедицию.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
01.07.2024, 09:22 28361
Что ждет казахстанцев в июле
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле
6 июля в Казахстане отмечается День столицы, который подарит казахстанцам дополнительный выходной день. Он выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 6, 7, 8 июля.
Всего в июле у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 22 рабочих и девять выходных дней.
В Казахстане начнут блокировать подозрительные денежные переводы
Нацбанк РК сообщил о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.
Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.
Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля - с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.
Новые предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года", - говорится в приказе.
Также в приказе утверждены цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа за тысячу кубометров (без учета НДС) на внутреннем рынке можно посмотреть здесь.
В Казахстане с 1 июля повысятся цены на сжиженный газ
В частности, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге. При этом предельная розничная цена незначительно повысится - от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.
В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества
Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
В эти дни в столице будут усилены меры безопасности. В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения.
Вводится обязательная маркировка на лекарства
Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.
Первый туристический поезд из Сианя в Алматы прибудет 1 июля
Ранее руководство АО "НК "КТЖ" и мэрии Сианя провели переговоры по запуску первого туристического поезда из КНР в Алматы. Стороны договорились запустить состав из Сианя 26 июня 2024 года и организовать его прибытие в Алматы 1 июля. В составе девять вагонов, которые доставят 246 пассажиров.
Подчеркивается, что поезд будет проходить через погранпереход "Хоргос - Алтынколь".
Прогноз погоды на июль 2024 года
В первой декаде июля на большей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, на северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури.
Прогнозируется спад жары:
- на севере, востоке страны ночью до +10, +15°С, днем до +18, +28°С;
- в центре республики ночью до +10, +18°С, днем до +22, +28°С;
- на юго-востоке ночью до +15, +20°С, днем до +22, +30°С.
Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12, +17°С до +20, +28°С, днем от +27, +32°С до +35, +43°С.
В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую территорию республики.
Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозируется колебание температуры воздуха:
- на западе страны ночью от +15, +22°С до +19, +25°С, днем от +28, +33°С до +33, +38°С;
- на севере, в центре и востоке ночью от +7, +17°С до +15, +23°С, днем от +17, +27°С до +30, +37°С;
- на юге и юго-западе ночью от +14, +23°С до +20, +28°С, днем от +30, +36°С до +35, +43°С;
- на юго-востоке ночью от +10, +18°С до +17, +25°С, днем от +25, +36°С до +33, +40°С.
30.06.2024, 22:28 54761
В Астане появился электронный стенд главной газеты Китая
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная церемония запуска работы электронного стенда главной газеты Китая "Жэньминь Жибао", передает корреспондент агентства.
Целью запуска электронного стенда газеты является демонстрация и продвижение экономических, торговых и культурных обменов между Китаем и Казахстаном в свете предстоящего саммита ШОС. А также это новейшая попытка реализовать панорамную презентацию объектов "Пояса и пути", - отметила заместитель главного редактора газеты Сюй Лицзин.
Она отметила, что установка электронных стендов газеты "Жэньминь Жибао" в Астане повысит заинтересованность граждан Казахстана в познании Китая, китайской культуры и достижений передового развития соседнего государства. Жители и гости города смогут читать новости, просматривать иллюстрации на большом экране на казахском и китайском языках.
При этом стенд будет уже второй китайской информационной точкой в столице. Первый электронный стенд главного издания Китая открыли в конце прошлого года.
В декабре 2023 года при активной поддержке Посольства Китая в отеле Beijing Palace был успешно запущен электронный стенд газеты "Жэньминь Жибао". Взяв на себя ответственность рассказывать историю Китая Казахстану, передавая китайско-казахстанскую дружбу и демонстрируя уникальные результаты нашего сотрудничества", - рассказала госпожа Сюй Лицзин.
30.06.2024, 22:10 51256
В Казахстане впервые провели совместный пресс-тур китайские и казахстанские СМИ
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане подвели итоги совместного пресс-тура журналистов главного издания Китая "Жэньминь Жибао" и журналистов Республики Казахстан, сотрудничество средств массовой информации двух стран достигло хороших результатов, об этом сообщила заместитель главного редактора газеты "Жэньминь Жибао" Сюй Лицзин, передает корреспондент агентства.
Была проделана большая работа. Пресс-тур стал первым совместным интервью, организованным изданием "Жэньминь Жибао" в Казахстане. Китайские и казахстанские журналисты посетили ряд предприятий, реализованных в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Наше сотрудничество с казахстанскими СМИ будет продолжаться, так как добрососедские отношения наших стран активно расширяют спектр партнерства", - сказала госпожа Сюй Лицзин, отметив позитивные впечатления участников поездки, дружбу и взаимопонимание между журналистами.
Также она подчеркнула "высокое качество содержания почти двух десятков материалов, опубликованных казахстанскими и китайскими журналистами по завершении пресс-тура. Мультимедийная особенность журналистских работ добавила динамики и красок результатам совместной работы".
В своих выступлениях председатель компании "Цифровая связь Жэньминь Жибао" У Циминь, председатель правления "Жэньминь Жибао онлайн" Тан Вэйхун, директор департамента внешнего сотрудничества газеты "Жэньминь Жибао" Се Сян оценили профессионализм и ответственность, которые демонстрировали представители СМИ в ходе поездки и работы над материалами.
Со своими докладами также выступили депутат сената парламента Казахстана, политологи и главы казахстанских СМИ.
Более 10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Казахстан презентовал масштабный мегапроект "Один пояс - один путь" с целью возрождения Великого Шелкового пути. Этот проект служит основным мостом между востоком и западом", - рассказал депутат сената парламента, член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Галиаскар Сарыбаев.
По его словам, реализация проекта "Пояс и путь" усиливает возможности неохваченных стран Южной и Восточной Азии, Евразии, Ближнего Востока, Африки и Европы.
В этом году мы ратифицировали семь законов по программе "Один пояс - один путь". В будущем у нас откроются культурные центры Китая в Астане, в Китае тоже будут культурные казахстанские центры. Это даст новый импульс для ознакомления других стран мира с нашей культурой и историей", - сообщил депутат.
Сенатор отметил, в век глобализации Казахстану и Китаю нужно тесно взаимодействовать. СМИ двух стран должны совместно работать, согласно единой стратегии, распространяя "правильную информацию".
Мы сегодня говорили о проектах совместного сотрудничества, однако я обратил особое внимание на Богутинское месторождение вольфрама. На мой взгляд, такие проекты - очень важны тем, что реализовываются прямые иностранные инвестиции как основной показатель выстраивания дружественных отношений между КНР и РК. Поэтому здесь, благодаря инвестициям, в том числе в горно-металлургический комплекс, в отдельных регионах Казахстана возрождаются целые индустрии", - заметил политолог Алибек Тажибаев.
А.Тажибаев почеркнул, что инициатива "Один пояс - один путь" играет ключевую роль в развитии Казахстана, в частности. Она способствует экономическому росту, привлечению иностранных инвестиций, увеличению объемов торговли и экспорта. Совместный пресс-тур с участием корреспондентов "Жэньминь Жибао" и СМИ Казахстана стал, безусловно, очень важным шагом в продвижении этой инициативы и укрепления сотрудничества между двумя странами.
Мы часто принимаем участие в мероприятиях, которые организуются нашими китайскими коллегами. Поэтому наблюдаем за удивительными успехами КНР в экономике, технологиях, прогрессивных достижениях, которые связаны с развитием государства. Вместе с этим мы видим огромные победы в строительстве нового общества, в борьбе с бедностью. В этом смысле мы считаем необходимым для себя рассказывать о том, как развивается, преуспевает и идет вперед китайский народ", - выступил с речью главный редактор информационного агентства Kazakhstan Today Тимур Куватов.
Руководитель агентства подчеркнул "важнейшую роль социализма с китайской спецификой, благодаря которому КНР достигла столь высокого уровня развития и продолжает успешное движение к новым высотам".
Участие в форуме также приняли председатель Ассоциации исследователей Китая Казбек Майгельдинов, генеральный директор ТОО "Қазақ газеттері" Дихан Камзабекулы, председатель Ассоциации выпускников вузов Китая Джамиля Елеусизова и участники пресс-тура по казахстанско-китайским предприятиям.
В заключение интервью была проведена торжественная церемония запуска стенда электронной газеты "Жэньминь Жибао", который расположен в визовом центре Китая в столичном бизнес-центре "Москва". Посетители центра смогут читать новости главного издания "Жэньминь Жибао" на казахском и китайском языках.
Напомним, в ходе пресс-тура казахстанские журналисты и корреспонденты газеты "Жэньминь Жибао" посетили строящийся ЛРТ в столице, автомобильный завод Allur в Костанае, "Мастерскую Лу Баня" в Усть-Каменогорске, нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте, магистральный газопровод "Туркменистан - Китай" и месторождение вольфрама в Богутах в Алматинской области.
Жэньминь жибао" - официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира.
Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК Партии придает газете большое значение.
Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ.
30.06.2024, 10:12 77306
Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в одном из городов на западе Казахстана
Фото: Telegram/Крис Пи Тараз
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Атырау. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха в городе Атырау, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
30 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются ночью в городе Атырау", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
29.06.2024, 20:00 98251
Миллиард тенге выделили на строительство школы с дефицитом мест в ЗКО
В селе 165 школьников, а новая школа рассчитана лишь на 108 мест
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Уральск. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жарсуат Западно-Казахстанской области строят школу за 1 миллиард тенге - по площади вдвое меньше, чем необходима местным детям, сообщает региональное издание "Уральская неделя".
Экс-директор Жарсуатской школы Арыстан Джанибеков не сможет понять логики местных властей, которые решили вложить 1 миллиард тенге в строительство новой школы в Жарсуате на 108 мест, если в старой школе сейчас учится 165 детей", - цитирует педагога издание.
Он утверждает, что старое здание школы крепкое. "Оно простоит еще 100 лет", ему просто необходимы капитальный ремонт и пристройка актового зала.
Это будет школа будущего, полностью отвечающая запросам 21-го века", - так охарактеризовал новый проект аким Жарсуатского сельского округа Асхар Утилиев.
По информации издания, в Жарсуате живет больше 1300 человек. В местной школе учится почти 170 детей.
Наверное, новая школа будет двухсменная", - ответил он на вопрос журналиста о том, как разместятся 170 учеников в здании, рассчитанном на 108 мест.
Асхар Утилиев пояснил, что в том районе, где сейчас идет строительство новой школы, есть площадка под индивидуальное жилищное строительство на 49 домов для молодых семей.
Новая школа предусмотрена для детей из молодых семей и пограничников. Рядом со школой должна была строиться погранзастава на 100-120 бойцов, для этого в округе выделили 2 гектара земли. Но пока ни заставы, ни молодых семей на окраине Жарсуата нет.
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