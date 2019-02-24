Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские задержали карманных воров, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента полиции города, преступники были задержаны в разных районах города. Орудовали они исключительно в общественных местах. Их возраст - от 26 до 50 лет.

"Как показывает практика, не только мужчины пускаются в преступный промысел... При проведении оперативно-розыскных мероприятий была задержана 50-летняя гражданка Р., которая, находясь в салоне маршрутного автобуса №135, путем свободного доступа из кармана куртки пассажирки тайно похитила кошелек с деньгами и документами. Злоумышленницу сотрудники оперативно-поискового отдела задержали с поличным. Аналогичное преступление имело место уже в Алмалинском районе, в салоне маршрутного автобуса №30. Там подозреваемым гражданином С., 1986 года рождения, из кармана куртки студентки был тайно похищен мобильный телефон марки "Айфон", стоимостью в 324 тысячи тенге. Подозреваемого тоже, что называется, поймали за руку. Минувшим днем под стражей оказались еще трое любителей легкой наживы, чья деятельность связана с хищениями чужого имущества. "Криминальная пятерка" изолирована от общества в ИВС нашего департамента. Схема промысла у большинства карманников, как правило, схожа. Поэтому граждан мы призываем к усилению мер своей имущественной безопасности, особенно в местах скопления людей", - рассказал о проводимой борьбе с карманными ворами начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Полиция Алматы обращается к жителям города, кто мог пострадать от преступных действий указанных лиц, и призывает их обратиться в Управление криминальной полиции по нижеуказанным контактным номерам: 254-40-12; 254-43-93 или 102.

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