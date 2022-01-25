Система Orphus

В Алматы после гибели рабочего проверят все строительные краны

24.01.2022, 12:15 24286
АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - В Алматы после инцидента с падением башенного крана создана рабочая группа, которая проверит все строительные краны на стройплощадках города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас ЧП случилось на днях - кран упал", - обратился аким Алматы Бакытжан Сагинтаев к своему заместителю Мухиту Азербаеву в ходе аппаратного совещания.

 
Азербаев в свою очередь заявил, что была техническая проблема. 
 

Технические проблемы кто создает? Не крановщик, наверное", - возмутился аким.

 

Комиссия определит, но это не крановщик скорее всего. Возможно, это износ самой конструкции крана… Пока у меня результатов анализа нет, только предварительные. Но мы проведем анализ всех кранов в городе", - сказал Азербаев.

 
Он также уточнил, что сейчас на стройобъектах города работают от 4 до 5 кранов.
 
Напомним, 23 января на строительном объекте по улице Навои рухнул башенный кран. Погиб крановщик 1973 года рождения.
 

новости по теме

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

25.01.2022, 15:30 10326
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту документа, в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения:
 
  • лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;
 
  • обладателям международной стипендии "Болашак" и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и членам их семей - при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel, а также членам их семкй при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.
 
Сообщается, что интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ рекомендуется не менее 90 дней. 
 
Также постановлением определены правила проведения вакцинации с применением препарата "Спутник Лайт".
 
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
 

ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться

25.01.2022, 14:58 15361
ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Город находится в середине красной зоны в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Увеличение недельной заболеваемости на 100 тыс. населения за последние две недели замедлилось с 6,5-кратного до 2-кратного: с 301,3 (1798 сл.) до 652,9 (2516 сл.). Суточный прирост увеличился с 0,97 до 1,24. Заболеваемость КВИ в январе месяце: 1 неделя - 1025 сл., 2 неделя - 6050 сл., 3 неделя - 13133 сл., увеличение в 12,8 раза", - сказала исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

 
По ее словам, произошел резкий рост заболевания из-за вытеснения штамма Дельта штаммом Омикрон с постепенным нарастанием количества заболевших, зараженных Омикрон до 2,5 тыс. в сутки (22 января). К концу месяца ожидается суточная регистрация до 3 тысяч случаев заболеваний.
 
С начала вакцинации населения в марте прошлого года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых (3820 чел. из 185193 случаев КВИ). Данный факт требует усиления темпов вакцинации (скорость которой составляет 0,1% в сутки) и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4% (52,2% вакцинированных + 10,2% переболевших с начала пандемии).
 

Проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20 - 39 лет продолжает оставаться самой высокой - 40% от всех заболевших. После них наиболее поражаемый возрастной контингент - лица 40-59 лет (26,7%), лица 60 лет и старше (19,3%). При этом за последнюю неделю продолжается рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше еще на 1,6%, детей до 14 лет - на 0,6%, в том числе до 1 года - на 0,3%", - заявила она.

 
Кроме того, за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые (37,6%), работники различных организаций и офисов (22,4%), пенсионеры (16,2%), дети дошкольного возраста и школьники - по 6%. Возросли заражения среди персонала банковской сферы (до 2,2%) и медицинских работников (до 1%). Заражения среди остальных категорий населения менее 1%.
 
Рост заражений отмечается среди пенсионеров - на 1,5%, детей дошкольного возраста - на 0,8%, работников банковской сферы - на 0,2%, организаций, ТОО, ИП - на 0,1%.
 

KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"

25.01.2022, 14:37 16606
KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"
Фото: facebook/АО KEGOC
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Включены все линии электропередачи транзита 500 киловольт "Север-Восток-Юг Казахстана". Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 13.39 произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей", - сообщили в пресс-службе АО "KEGOC".

 
Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. 
 

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - отметили в компании.

 
Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане наблюдаются перебои с электричеством. 

В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии.
 

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Как сообщили в акимате Алматы, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате. 
 

В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии

25.01.2022, 13:23 23501
В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток - Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Отмечается, что в настоящее время системным оператором АО "KEGOC" предпринимаются меры по ликвидации аварии. 
 
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате. 
 
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено". 

Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии. Они запитаны по другим схемам энергоснабжения. В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация - дизель-генераторы", - отметили в АЖК.

 
По информации РБК, также отключение электроэнергии произошло в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в столицах - Бишкеке и Ташкенте. 

Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.
 

В "Самрук-Энерго" прокомментировали отключение электричества в Алматы

25.01.2022, 12:56 30431
В "Самрук-Энерго" прокомментировали отключение электричества в Алматы
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Сегодня в полдень большинство районов Алматы остались без электроснабжения. О причинах отключения электричества рассказали в "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 11.59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".

 
В компании отметили, что электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.
 

Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка 2930 МВт; на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт", - проинформировали в пресс-службе.

 
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. 
 

Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате.

 
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "...из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено".

По информации РБК, отключение электроэнергии произошло также в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в  Бишкеке (Кыргызстан) и Ташкенте (Узбекистан).

Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе и Туркестанской области. 
 

Большая часть Алматы отключена от электричества

25.01.2022, 12:31 39061
Большая часть Алматы отключена от электричества
АЛМАТЫ. 25 января - Большая часть районов Алматы сегодня около 12.00 оказалась отключена от электричества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В редакцию Kazakhstan Today поступают жалобы от жителей разных районов города на отключение подачи электроэнергии. В частности, без света остались жители Турксибского, Жетысуского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 

Горный гигант, Нижняя пятилетка и КИЗ также без света", - пишут алматинцы. 

 
О причинах массового отключения пока неизвестно. В акимате города в скором времени обещают дать комментарий.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

25.01.2022, 08:39 41766
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана 25 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На западе, севере и юго-востоке страны фронтальные разделы будут вызывать осадки преимущественно в виде снега; на западе республики усиление ветра и гололедные явления. На остальную часть РК сохранит свое влияние отрог антициклона - ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Мангистауской области ожидается гололед. 
 
На западе, севере Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской, на севере и востоке Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на юге и в центре Кызылординской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской, на юго-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской, ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской областей ожидается туман.
 
 

В пяти областях объявили штормовое предупреждение из-за тумана

24.01.2022, 21:18 53261
В пяти областях объявили штормовое предупреждение из-за тумана
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман. 
 
25 января на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
25 января на севере и востоке Костанайской области ожидается туман. 
 
25 января на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.
 
25 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 25 января ночью и утром ожидается туман. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов