В результате обрушения крана в Алматы скончался мужчина

АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В Алматы в результате обрушения башенного крана скончался 49-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию о падении крана подтвердили в городском акимате.

23 января в 10.40, Ауэзовский район, улица Навои, ЖК "NAVOI 3.0". Подрядная компания ТОО "Мирас констракшн" взяла в аренду башенный кран вместе с крановщиком у ИП Star Rent.

В результате крановщик Маинов Б.С. 1973 года рождения получил травму, несовместимую с жизнью, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Причина падения крана - неисправность в конструкции", - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Проводится расследование. В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что в Алматы на стройке рухнул башенный кран , о пострадавших информации на тот момент не было.

Отметим, что горожане стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Так, в начале августа в редакцию поступило письмо от жителей центра города, в котором они перечисляют проблемы , вызванные уплотнительной застройкой. В списке оказались перебои с коммуникациями, сложности с парковкой и зловонная мусорка под окнами.

Хаотичная застройка "человейниками" ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. На месте "новоиспеченных" ЖК, как правило, наблюдается скопление автотранспорта, что в свою очередь ведет к обострению экологических проблем и, как следствие, к росту респираторных и онкологических заболеваний среди местных жителей.

Город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанным с ним транспортным коллапсом, катастрофически сказывающимся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат мажилиса РК Андрей Линник.

Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды , которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.