Депутат предложил запретить в Алматы точечную застройку и вырубку деревьев

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутат мажилиса парламента Андрей Линник сегодня на пленарном заседании палаты озвучил депутатский запрос по вопросам экологии Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Запрос от имени фракции "Ак жол" Линник адресовал заместителю премьер-министра РК Роману Скляру. В запросе депутат поднял наиболее острые проблемы: бесконтрольной точечной застройки , повальной вырубки зеленых насаждений, дефицита мощностей городской инфраструктуры и перенаселённости.

Некогда город-сад, утопающий в зелени и радующий жителей и гостей горным бризом, превратился в город-смог, а на месте уютных застроек выросли "железобетонные монстры ", закрывшие собой красивейшие пейзажи гор. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с ним транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - говорится в запросе.

Согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира. По словам депутата, за последние 40 лет количество зеленых насаждений на одного человека уменьшилась вдвое. На сегодняшний день, по мнению экологов, более чем из 2 млн деревьев, почти 25% находятся в больном и ослабленном состоянии.

Усугубляет положение и то, что с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки.

Взять, к примеру, микрорайоны Самал , которые всегда утопали в зелени и были голубой мечтой любого алматинца, а сегодня превратились в серые "каменные джунгли". Конечно, застройщики берут на себя обязательства по восстановлению лесопосадок. Однако по факту на смену вырубленным вековым деревьям сажаются полутораметровые саженцы, которые смогут компенсировать загубленную экосистему , в случае своей приживаемости, лишь через несколько десятков лет. И все это происходит с прямого дозволения местной власти, которая не учитывает ограничения по этажности, расстоянию между зданиями, розу ветров. Данные обстоятельства негативно сказываются на экологической и транспортной инфраструктуре, поскольку плотно построенные высотки становятся препятствием на пути воздушных потоков, идущих с гор, а также вызывают сложности при ЧС, в случае разрушительного землетрясения. Неслучайно, еще по советским строительным нормам Алматы застраивался преимущественно малоэтажными зданиями, что обуславливалось сейсмическим особенностями региона", - сказал Андрей Линник.

Еще одной проблемой он назвал ситуацию вокруг водоотводной системы города, в том числе дренажно-ливневой канализации и арыков, предназначенных для полива и отвода дождевых стоков, которые на сегодняшний день не справляются с водоотведением и зачастую находятся в запущенном состоянии. При этом многие арыки из-за хаотичной застройки оказались тупиковыми, что приводит к подтоплению частного сектора, в особенности, в нижней части Алматы.

Депутатская фракция ДПК "Ак жол" считает необходимым пересмотреть концепцию развития Алматы и сделать упор на следующие направления: запретить точечную застройку многоэтажными высотками, выбивающимися из сложившегося архитектурного ансамбля; категорически запретить вырубку многолетних зеленых здоровых насаждений; вернуть ограничения по высотности зданий; довести площадь парков и скверов до 40% территории города; развить арычную сеть и включить их в строительные нормативы", - говорится в запросе.

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