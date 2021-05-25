Суд вынес обвинительный приговор по делу о вырубке деревьев у ТД Sulpak

АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Сегодня, 24 мая, суд вынес обвинительный приговор дизайнеру подрядной компании Жанне Нуртаевой по делу о вырубке краснокнижных деревьев у торгового дома Sulpak в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суд решил признать Жанну Нуртаеву виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 УК РК. С применением статьи 55 УК РК назначить ей наказание в виде штрафа 1500 МРП, то есть 4 167 000 тенге. Срок уплаты - два месяца после вступления приговора в законную силу", - заявил судья.
При неисполнении будет проводиться в принудительном порядке. Гражданский иск суд удовлетворил полностью: с подсудимой взыскали 155 472 тенге в пользу управления зеленой экономики, сообщает информагентство Sputnik Казахстан.
Также Нуртаеву обязали выплатить порядка 44 тысяч тенге в доход государства за судебные издержки.
Бензопилы, которыми спилили деревья, конфискуют в доход государства. Осужденная также должна будет выплатить около 41 тысячи тенге в Фонд компенсации потерпевших.
Согласно приговору суда, осужденная Нуртаева признана виновной в совершении преступления средней тяжести. При вынесении приговора суд учел семейное положение подсудимой и наличие двух несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств в ходе следствия не выявлено", - сказал судья.
По условиям договора между Нуртаевой и ТОО "Arena S (Sulpak) спил деревьев не предусмотрен. Нуртаева, решив увеличить стоимость подрядных работ, самовольно, без согласования с заказчиком дала указание нанятым работникам спилить находившиеся возле торгового дома деревья", - пишет издание Informburo.kz.
Как сообщает информагентство, ИП "Сакура" владеет отец Жанны Нуртаевой, а она продолжает его дело. Обвиняемая говорила, что работает дизайнером в компании, но по факту подписывала контракт по благоустройству территории магазина Sulpak от имени организации.
Как сообщил прокурор, дизайнер, не поставив в известность заказчика, наняла рабочих и технику. 21 ноября, примерно в четыре утра, деревья срубили. По словам гособвинителя, вырубку проводили ночью, чтобы никто этому не помешал. Вырублены были девять дубов черешчатых и два вяза. Возраст дубов составлял от 38 до 69 лет.
Напомним, одним из самых громких случаев стала незаконная вырубка 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 10 марта дело поступило в суд. Прокурор во время судебных слушаний запрашивал четыре года ограничения свободы для дизайнера.
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