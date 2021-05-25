Суд вынес обвинительный приговор по делу о вырубке деревьев у ТД Sulpak

АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Сегодня, 24 мая, суд вынес обвинительный приговор дизайнеру подрядной компании Жанне Нуртаевой по делу о вырубке краснокнижных деревьев у торгового дома Sulpak в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд решил признать Жанну Нуртаеву виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 УК РК. С применением статьи 55 УК РК назначить ей наказание в виде штрафа 1500 МРП, то есть 4 167 000 тенге. Срок уплаты - два месяца после вступления приговора в законную силу", - заявил судья.

При неисполнении будет проводиться в принудительном порядке. Гражданский иск суд удовлетворил полностью: с подсудимой взыскали 155 472 тенге в пользу управления зеленой экономики, сообщает информагентство Sputnik Казахстан

Также Нуртаеву обязали выплатить порядка 44 тысяч тенге в доход государства за судебные издержки.

Бензопилы, которыми спилили деревья, конфискуют в доход государства. Осужденная также должна будет выплатить около 41 тысячи тенге в Фонд компенсации потерпевших.

Согласно приговору суда, осужденная Нуртаева признана виновной в совершении преступления средней тяжести. При вынесении приговора суд учел семейное положение подсудимой и наличие двух несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств в ходе следствия не выявлено", - сказал судья.

По условиям договора между Нуртаевой и ТОО "Arena S (Sulpak) спил деревьев не предусмотрен. Нуртаева, решив увеличить стоимость подрядных работ, самовольно, без согласования с заказчиком дала указание нанятым работникам спилить находившиеся возле торгового дома деревья", - пишет издание Informburo.kz .

Как сообщает информагентство, ИП "Сакура" владеет отец Жанны Нуртаевой, а она продолжает его дело. Обвиняемая говорила, что работает дизайнером в компании, но по факту подписывала контракт по благоустройству территории магазина Sulpak от имени организации.

Как сообщил прокурор, дизайнер, не поставив в известность заказчика, наняла рабочих и технику. 21 ноября, примерно в четыре утра, деревья срубили. По словам гособвинителя, вырубку проводили ночью, чтобы никто этому не помешал. Вырублены были девять дубов черешчатых и два вяза. Возраст дубов составлял от 38 до 69 лет.





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