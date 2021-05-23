Прокурор по делу о вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы запросил четыре года ограничения свободы для дизайнера

АЛМАТЫ. 22 МАЯ - В Алматы завершилось главное судебное разбирательство по делу о вырубке деревьев возле магазина Sulpak. Государственный обвинитель попросил приговорить обвиняемую - дизайнера подрядной компании Жанну Нуртаеву к ограничению свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе судебного процесса специализированный природоохранный прокурор Алматы Ерлан Молдахметов заявил, что дизайнер подрядной компании Жанна Нуртаева не могла не знать, что деревья вырубать нельзя.

Она более семи лет занимается благоустройством территорий. Это её источник дохода. Она должна знать о запрете на вырубку зелёных насаждений. Она утверждает, что не знала об этом, это неправда. Её цель - извлечение дохода. В ходе следствия она заявила, что вырубленные деревья не являются редкими. Считаю необходимым назначить подсудимой ограничение свободы. Прошу признать её виновной и назначить ей ограничение свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля", - цитирует прокурора портал Informburo.kz .

Также прокурор попросил суд запретить Нуртаевой заниматься предпринимательской деятельностью в течение трёх лет.

Гособвинитель напомнил, что экспертиза подтвердила, что в ходе выполненных работ были вырублены краснокнижные дубы, чей возраст варьировался от 38 до 69 лет.

Отсутствует возможность пересчитать размеры вреда и определиться с окончательной суммой иска за незаконную вырубку деревьев. При невозможности провести подробный расчет, согласно закону, можно признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать его на рассмотрение судом в гражданском порядке", - приводит слова прокурора информагентство Sputnik Казахстан .

Отметим, действия дизайнера квалифицированы по части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Истец - управление зелёной экономики - поддержал позицию и доводы стороны обвинения, попросив привлечь обвиняемую к ответственности по предъявляемой статье соразмерно тяжести правонарушения.

Подсудимая, в свою очередь, признала свою вину частично. Она извинилась перед горожанами и попросила суд не наказывать её строго, сославшись на наличие несовершеннолетних детей и престарелых родителей.





Напомним, одним из самых громких случаев стала незаконной вырубки 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 10 марта дело поступило в суд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства