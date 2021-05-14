В Алматы назревает скандал из-за уничтожения лесопарка

АЛМАТЫ. 13 МАЯ - В Алматы назревает очередной скандал, связанный с уничтожением целого лесопарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он был расположен в верхней части города, рядом с Научным центром акушерства и гинекологии. Именно этот район называют "лёгкими города". В свое время там запретили строительство зданий, высота которых превышает 12 метров. Несколько лет назад участок был выкуплен и теперь находится во владении одной из строительных компаний. И она возводит на этом месте жилой комплекс, сообщает корреспондент "Хабар 24".
Территория посреди зеленого массива, где были снесены десятки здоровых деревьев, теперь смотрится, по меньшей мере, странно. Городская аномалия. Когда-то здесь был красивый парк, и даже небольшой фонтан. Вместе они создавали единый ансамбль с Научным центром акушерства и гинекологии. Но потом эту достопримечательность уничтожили. Кто это сделал и на каком основании - сегодня остается юридической загадкой. Известно, что в конце 2019-го года владельцем участка значилась одна из местных компаний. Именно в этот момент управление градостроительного контроля напомнило хозяевам ТОО о том, что неиспользуемые участки могут быть возвращены государству.
У нас много сейчас участков выкупается и стоят десятками лет. Есть такая статья – за нецелевое использование. Земельная инспекция если определит, могут вопрос ставить и об изъятии земельного участка обратно в фонд государства", - говорит председатель фонда ECO Fund Tabigat Тимур Елеусизов.
Видимо, опасаясь таких последствий, владелец участка принял меры. Целевое назначение этой территории сразу же изменилось. И что весьма любопытно, деревьев там уже не было. Управление зеленой экономики города, естественно, не могло выдать каких-либо разрешений на их снос - по причине их полного отсутствия.
Экспертиза должна быть, и разрешение на снос деревьев, и ряд других документов. Вот, например, первое, что я сделал – уточнил в управлении зеленой экономики, есть ли разрешение на данном участке на снос. Говорят, за 6 лет проверили - по этому адресу никаких разрешительных документов не выдавалось", - сказал Тимур Елеусизов.
Проблема стала достоянием общественности после того, как в ноябре прошлого года управление городского планирования и урбанистики согласовало с владельцем участка эскизный проект. На месте бывшего лесопарка построят 3-этажный элитный жилой комплекс.
В данный момент земельный участок находится на правах частной собственности за юридическим лицом. Управлением выданы разрешительные документы. Целевое назначение у него – многоквартирный жилой дом не выше 12 метров", - сказал архитектор Медеуского района Алматы Алмас Маниягов.
Больше всего в этой истории удивляет сложившийся парадокс. С одной стороны, с юридической точки зрения никаких нарушений никто не допустил. Строительная компания имеет на руках все необходимые документы на возведение своего объекта. С другой стороны, государственные органы, выдавая разрешение на строительство, закрыли глаза на вырубку деревьев. Всё законно: землю они продали, она теперь частная, и никто не вправе вмешиваться в действия владельца. Впору писать на этом примере учебное пособие о том, как вырубить лес легально и построить на его месте жилой комплекс. Так лесопарк таинственным образом просто исчез. А память о нем, судя по всему, надолго останется в сердцах местных жителей, говорится в сюжете.
Напомним, президент Казахстана назвал актуальной задачу последовательного наращивания "зеленого" массива Алматы. В этом вопросе президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.
Ранее сообщалось, что алматинцы обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев для пробивки проспекта Назарбаева. Более пятисот деревьев придется вырубить и еще 440 пересадить, чтобы пробить проспект Назарбаева до проспекта Достык. Кроме того, очевидцы сообщили о вырубке трех тополей на пересечении улиц Гагарина и Березовского. В акимате Алматы подтвердили, что вырубка была незаконной.
Также напомним, об одном из самых громких случаев стала незаконной вырубки 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 10 марта дело поступило в суд.
Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год.
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