В Алматы назревает скандал из-за уничтожения лесопарка

АЛМАТЫ. 13 МАЯ - В Алматы назревает очередной скандал, связанный с уничтожением целого лесопарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он был расположен в верхней части города, рядом с Научным центром акушерства и гинекологии. Именно этот район называют "лёгкими города". В свое время там запретили строительство зданий, высота которых превышает 12 метров. Несколько лет назад участок был выкуплен и теперь находится во владении одной из строительных компаний. И она возводит на этом месте жилой комплекс, сообщает корреспондент " Хабар 24 ".

Территория посреди зеленого массива, где были снесены десятки здоровых деревьев, теперь смотрится, по меньшей мере, странно. Городская аномалия. Когда-то здесь был красивый парк, и даже небольшой фонтан. Вместе они создавали единый ансамбль с Научным центром акушерства и гинекологии. Но потом эту достопримечательность уничтожили. Кто это сделал и на каком основании - сегодня остается юридической загадкой. Известно, что в конце 2019-го года владельцем участка значилась одна из местных компаний. Именно в этот момент управление градостроительного контроля напомнило хозяевам ТОО о том, что неиспользуемые участки могут быть возвращены государству.

У нас много сейчас участков выкупается и стоят десятками лет. Есть такая статья – за нецелевое использование. Земельная инспекция если определит, могут вопрос ставить и об изъятии земельного участка обратно в фонд государства", - говорит председатель фонда ECO Fund Tabigat Тимур Елеусизов.

Видимо, опасаясь таких последствий, владелец участка принял меры. Целевое назначение этой территории сразу же изменилось. И что весьма любопытно, деревьев там уже не было. Управление зеленой экономики города, естественно, не могло выдать каких-либо разрешений на их снос - по причине их полного отсутствия.

Экспертиза должна быть, и разрешение на снос деревьев, и ряд других документов. Вот, например, первое, что я сделал – уточнил в управлении зеленой экономики, есть ли разрешение на данном участке на снос. Говорят, за 6 лет проверили - по этому адресу никаких разрешительных документов не выдавалось", - сказал Тимур Елеусизов.

Проблема стала достоянием общественности после того, как в ноябре прошлого года управление городского планирования и урбанистики согласовало с владельцем участка эскизный проект. На месте бывшего лесопарка построят 3-этажный элитный жилой комплекс.

В данный момент земельный участок находится на правах частной собственности за юридическим лицом. Управлением выданы разрешительные документы. Целевое назначение у него – многоквартирный жилой дом не выше 12 метров", - сказал архитектор Медеуского района Алматы Алмас Маниягов.





Больше всего в этой истории удивляет сложившийся парадокс. С одной стороны, с юридической точки зрения никаких нарушений никто не допустил. Строительная компания имеет на руках все необходимые документы на возведение своего объекта. С другой стороны, государственные органы, выдавая разрешение на строительство, закрыли глаза на вырубку деревьев. Всё законно: землю они продали, она теперь частная, и никто не вправе вмешиваться в действия владельца. Впору писать на этом примере учебное пособие о том, как вырубить лес легально и построить на его месте жилой комплекс. Так лесопарк таинственным образом просто исчез. А память о нем, судя по всему, надолго останется в сердцах местных жителей, говорится в сюжете.





Напомним, президент Казахстана назвал актуальной задачу последовательного наращивания "зеленого" массива Алматы. В этом вопросе президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.













Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год.

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