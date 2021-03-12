Три тополя на Гагарина: в Алматы вновь вырубили деревья

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - На пересечении улиц Гагарина и Березовского в Алматы без разрешения властей вырубили три тополя, передает Kazakhstan Today.

О вырубке деревьев в акимат и СМИ сообщили очевидцы. В управлении зеленой экономики Алматы отреагировали на инцидент.

Произошла незаконная вырубка трех тополей. Заявление на снос в управление зеленой экономики Алматы не поступало, управление не выдавало разрешение", - сообщили в акимате.

Отмечается, что в отношении физического лица составлен административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зелёных насаждений", выписан штраф.

В ведомстве также сообщили, что ответственные за вырубку деревьев будут обязаны посадить саженцы деревьев на землях общего пользования, которые определит управление зеленой экономики Алматы.

Как установили в управлении зеленой экономики, подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе " проводили работы по благоустройству ".

Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год.

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