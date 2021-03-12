Три тополя на Гагарина: в Алматы вновь вырубили деревья

О вырубке деревьев в акимат и СМИ сообщили очевидцы. В управлении зеленой экономики Алматы отреагировали на инцидент.
Произошла незаконная вырубка трех тополей. Заявление на снос в управление зеленой экономики Алматы не поступало, управление не выдавало разрешение", - сообщили в акимате.
Отмечается, что в отношении физического лица составлен административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зелёных насаждений", выписан штраф.
В ведомстве также сообщили, что ответственные за вырубку деревьев будут обязаны посадить саженцы деревьев на землях общего пользования, которые определит управление зеленой экономики Алматы.
Жители Алматы регулярно сообщают о незаконной вырубке деревьев в городе. Одним из самых громких случаев стала незаконная вырубка 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. Расследованием в настоящее время занимается прокуратура.
Как установили в управлении зеленой экономики, подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе "проводили работы по благоустройству".
Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год.
Ранее алматинцы сообщили о вырубке яблоневых садов в предгорьях города под строительство коттеджей. Кроме того, в августе этого года жители мегаполиса сняли на видео около тысячи срубленных зелёных насаждений в одном из районов города. Между тем в управлении зеленой экономики Алматы заверили, что выдача разрешений на снос деревьев приостановлена с ноября 2019 года.
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