На месте вырубленных деревьев акимат Алматы высадит 30 дубов

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская на брифинге с РСК рассказала, что на месте срубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка, передает Kazakhstan Today.

Управлением зеленой экономики будут предоставлены места, размер и требования по саженцам.

Руководитель управления зеленой экономики города подчеркнула, что акимат мегаполиса разделяет справедливые возмущения горожан, дело находится на контроле акима Алматы Бакытжан Сагинтаева.

Мы призываем алматинцев помочь нам и природоохранным структурам следить за зеленым фондом Алматы", - отметила она, призвав предпринимателей не допускать подобные нарушения.

После установления объема нанесенного ущерба управление зеленой экономики Алматы потребует провести компенсационную посадку взамен вырубленных деревьев. По новым типовым правилам компания должна посадить 260 деревьев и ухаживать за ними в течение двух лет.

Вместе с тем Ливинская заявила, что с 1 декабря управление начнет публиковать на сайте рейтинг компаний, которые самовольно занимаются вырубкой зеленых насаждений. Также до конца года завершится реформа Зеленой комиссии, в которую будут включены члены Общественного совета города, активисты и представители СМИ. Кроме того, совместно с экспертами разрабатывается методика оценки деревьев.

По словам Ливинской, 26 ноября акимат совместно с общественниками и неравнодушными горожанами высадит вдоль улицы Толе би, в том числе на участке возле ТД "Сулпак", порядка 30 многолетних дубов того же вида высотой не менее 4 метров. Данная посадка не будет включена в объем компенсационных работ.

Ранее стало известно, что компанию Sulpak заставят произвести компенсационные посадки и возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом зеленых насаждений. При этом руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская рассказала, что компания Sulpak "отказалась приносить извинения горожанам за допущенное варварство".

Напомним, 23 ноября возле торгового дома Sulpak было незаконно спилено 13 деревьев: 9 дубов, 2 вяза и 2 акации.

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