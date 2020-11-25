Sulpak планировал незаконный демонтаж водоотводного лотка - акимат

Алматы 24 ноября. Kazakhstan Today - В договоре между Sulpak и его подрядчиками прописаны такие работы, как демонтаж водоотводного лотка, это запрещено действующим законодательством, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила на своей странице в Facenook руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская, на выходных по Толе би - угол Ауэзова, возле магазина электроники Sulpak были спилены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). По этому факту управление зеленой экономики подало заявление в природоохранную прокуратуру для привлечения к ответственности виновных. Начато досудебное расследование по статье 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".

Специалисты управления зеленой экономики Алматы, природоохранной полиции УП Алмалинского района и отдела охраны окружающей среды и экологии акимата Алмалинского района установили, что работы по благоустройству территории проводились подрядчиками торговой сети Sulpak (ТОО "Arena S") - индивидуальными предпринимателями "Сакура" и "Бурибекова". Полиция уже привлекла их к ответственности за нарушение тишины, поскольку деревья вырубались в ночное время. Кроме того, был выявлен факт нарушения правил благоустройства", - написала Наталья Ливинская.

Представители торговой сети Sulpak (ТОО "Arena S") пояснили, что в договоре с подрядчиками по благоустройству территории нет пункта о вырубке деревьев.

Поскольку Sulpak является заказчиком, мы считаем, что магазин электроники нарушил регламент проведения таких работ. Представитель Sulpak, заказчик мероприятий по облагораживанию территории возле магазина своей сети, обязан был присутствовать при выполнении этих ремонтных работ, но его не было. Это косвенно повлияло на печальный итог - вырубку деревьев", - написала руководитель управления зеленой экономики Алматы.

Она подчеркнула, что это не первый случай незаконного сноса деревьев возле здания бывшей ковровой фабрики.

К тому же в договоре между Sulpak и его подрядчиками прописаны такие работы, как демонтаж водоотводного лотка, а это запрещено действующим законодательством, то есть незаконные намерения были. Мы направим официальное предупреждение о том, что запрещаем "Сулпаку" проводить демонтаж лотка, который расположен на территории общего пользования", - добавила Ливинская.

Сейчас специалисты Иле-Алатауского нацпарка и Ботанического сада выясняют, какой породы деревья были вырублены.

Ожидаем, что сегодня-завтра они нам предоставят ответ. Мы обязательно сообщим о результатах и будем держать всех в курсе дела. Мы призываем предпринимателей бережно относиться к деревьям", - написала в конце глава ведомства.

Напомним, в ночь на 23 ноября возле торгового дома Sulpak было незаконно спилено 13 деревьев. Этот факт вызвал справедливое возмущение президента и общественности. Глава Минэкологии назвал вырубку деревьев варварством. Прокуратура расследует незаконную вырубку деревьев. Ранее сообщалось, что компания Sulpak отрицает свою причастность к незаконному сносу деревьев.

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