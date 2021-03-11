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Дело о вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы поступило в суд

10.03.2021 13312
Дело о вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы поступило в суд
Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Уголовное дело о вырубке краснокнижных деревьев у здания магазина Sulpak в Алматы поступило в суд, передает Kazakhstan Today.
 

Уголовное дело по обвинению Нуртаевой Жанны Александровны в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) принять к производству", - говорится в постановлении суда.

 
Главное судебное разбирательство назначено на 19 марта, на 17.00.
 
Напомним, в ночь на 23 ноября прошлого года возле торгового дома Sulpak на улице Толе би в Алматы было незаконно спилено 13 краснокнижных деревьев. Этот факт вызвал справедливое возмущение президента и общественности. Глава Минэкологии назвал вырубку деревьев варварством
 

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