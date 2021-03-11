Дело о вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы поступило в суд

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Уголовное дело о вырубке краснокнижных деревьев у здания магазина Sulpak в Алматы поступило в суд, передает Kazakhstan Today.

Уголовное дело по обвинению Нуртаевой Жанны Александровны в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) принять к производству", - говорится в постановлении суда.

Главное судебное разбирательство назначено на 19 марта, на 17.00.

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