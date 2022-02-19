В Алматы предлагают построить наземное метро

Фото: instagram/ayan_zikirin
АЛМАТЫ. 18 ФЕВРАЛЯ - Казахстанский архитектор Аян Зикирин предложил построить наземное метро в Алматы. Для этого, по его словам, можно использовать старый вокзал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У меня вопрос к жителям Алматы, как часто вы пользуйтесь старым ЖД вокзалом Алматы 2? Полагаю, совсем нечасто. А между тем старый вокзал в географическом сердце города, и ветка, ведущая к нему, рассекает город на две части. Старой веткой через весь город больше пользуются склады, которые также оккупировали геоцентр города и не собираются уходить на окраины, как это должно быть. Так вот, идея в том, чтобы старый вокзал Алматы и ЖД ветку отдать под наземное метро - продолжение подземного", - написал Аян Зикирин в Instagram.
По его словам, "рядом со старым вокзалом метро поднимается наверх - там расположено депо. Значит никаких затрат на выкапывание нового маршрута не нужно".
Все что нужно - организовать наземное метро вместо старой ветки и объединить с основным метро. Это почти ничего не стоит, если сравнивать с раскопкой сейсмоопасного подземелья. Нужны новые рельсы, ограждения и станции. И вуаля - у города есть новая ветка метро до Алматы 1. Девять километров метро раз в десять дешевле подземного", - считает архитектор.
Он отметил, что новая ветка объединит Турксибский, Жетысуйский районы с населением 500 тыс. человек с центром города.
С учетом того, что будет новый маршрут, частный сектор будет застраиваться многоэтажками. Появится новое жизненное пространство, которое сейчас упорно пытаются отвоевать от старого центра. Складам придется уйти за город. Да это затратно. Но если государство даст земли и тупики за городом, продав участки в центре, можно построить новые склады. А вместо складов социальную инфраструктуру, парки, жилье", - добавил Аян Зикирин.
По его мнению, данное решение может дать новый импульс к развитию и улучшению города.
Верится мне, плюсов от такой идеи больше, чем минусов. Город должен быть городом, а не перевалочным пунктом. Должен быть соединен по всем направлениям, это и даст возможность развивать полицентричность, о которой уже давно говорят городские власти", - заключил автор поста.