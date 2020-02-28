В Алматы признали незаконными выставленные автоперевозчикам штрафы "Сергека"

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - Выставленные автоперевозчикам-предпринимателям штрафы "Сергека" признали незаконными, передает Kazakhstan Today.

В Палату предпринимателей города Алматы поступило коллективное обращение предпринимателей, занятых в сфере пассажирских перевозок. Всего обратилось 7 бизнесменов, получивших 21 предписание на сумму свыше 160 тысяч тенге. Все предприниматели имеют лицензии на осуществление нерегулярных перевозок пассажиров.

С сентября 2019 года в адрес автоперевозчиков начали поступать штрафы за выезд и движение на дорогах, предназначенных для общественного транспорта. С представленными предписаниями перевозчики не были согласны. Но им пришлось оплачивать штрафы из опасения блокировки расчетных счетов. Предприниматели обратились в уполномоченные государственные органы за помощью, но результатов не получили. Бизнесмены направили запрос в управление административной полиции, откуда получены два ответа. В первом ответе сообщили, что "на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств… не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе", а выдача, "каких-либо разрешений и документов для движения по общественной полосе законодательством не предусмотрена". А позже пришел еще один ответ, что "на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме общественного транспорта". При этом под общественным транспортом УАП ДП города Алматы понимает "транспорт общего пользования, осуществляющий регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, а также такси", - сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей города Алматы.

В итоге получились два противоречащих друг другу ответа. Номера автобусов перевозчиков в базы не были внесены и штрафы не были отменены.

Изучив вопрос, эксперты Палаты посчитали предоставленное УАП ДП Алматы разъяснение и поступившие предписания неправомерными, необоснованными, оказывающими на бизнес административное давление и по существу являющиеся административным барьером", - отметили в пресс-службе.

Вопрос был включен в повестку дня очередного заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции города Алматы, который состоялся 19 декабря 2019 года с участием уполномоченных государственных органов. По результатам была принята резолюция с предложениями по решению проблемы.

Стоит отметить, что в городе Нур-Султане, где также есть дороги, предназначенные для общественного транспорта, нерегулярные перевозчики законно могут ими пользоваться. Поэтому 21 января на площадке Палаты состоялось заседание рабочей группы по решению указанной проблемы, куда с помощью видеосвязи были подключены представители уполномоченных центральных и территориальных государственных органов, поделившиеся опытом и разъяснившие нормы действующего законодательства.

Руководствуясь Дорожной картой по реализации сотрудничества между Генеральной прокуратурой РК и Национальной палатой предпринимателей РК "Атамекен" на 2020 год и в целях исполнения резолюции протокола заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, Палатой в адрес прокуратуры города Алматы направлено письмо с просьбой провести работу по всестороннему изучению действий уполномоченных государственных органов и принять меры в отношении ответственных лиц.

Прокуратурой в адрес специализированного межрайонного административного суда города Алматы направлен протест в интересах предпринимателя, уже оплатившего данные штрафы (ИП Дмитрий Маремуха).

Судом протест прокурора удовлетворен полностью и в связи отсутствием состава преступления производство по делу об административном правонарушении в отношении предпринимателя прекращено.

Также в ответ на запрос НПП РК "Атамекен" Комитет административной полиции МВД РК сообщил, что "в случае, если перевозчик соответствует требованиям действующего законодательства в области автомобильного транспорта, он вправе осуществлять движение по полосе для маршрутных транспортных средств".

В итоге штрафы в отношении автоперевозчиков будут отменены и им будет разрешено пользоваться дорогами для общественного транспорта", - отметили в Палаты предпринимателей города Алматы.

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