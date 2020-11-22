В Алматы продолжаются отключения электричества: "АлматыЭнергоСбыт" советует читать новости

Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы третий раз за неделю без предупреждения на несколько часов отключают электроэнергию. Чтобы узнать, с чем связаны перебои в энергоснабжении, корреспондент агентства обратился к операторам ТОО "АлматыЭнергоСбыт", но получить внятного ответа не удалось.

Оператор, первая ответившая на звонок корреспондента по номеру 356 99 99, выслушала его вопрос, но решила переадресовать его старшему оператору.

Старший оператор Сауле Кадырбекова не смогла прокомментировать причину отключения, пока корреспондент не назвал свой точный адрес в Бостандыкском районе Алматы.

Идет аварийное отключение - АЧР. Восстановительные работы ведутся. Это вся информация, которая у нас есть", - сказала Сауле Кадырбекова.

По ее словам, информацию операторам передают РЭС (районные энергосети). В данном случае - РЭС №5. Оператор отметила, что не владеет информацией о том, когда энергоснабжение будет восстановлено и посоветовала обратиться к дежурному диспетчеру РЭС №5 по номеру 375 32 00. По этому номеру ответил автоответчик, который рекомендует потребителям по вопросам отключения электроэнергии звонить по номеру 356 99 99, с которого корреспондент и начал. Замкнутый круг.

Между тем света в квартирах нет уже несколько часов и жители вместе с операторами АО "АлматыЭнергоСбыт" теряют терпение. Корреспондент агентства в очередной раз позвонил в компанию и на этот раз услышал от оператора Татьяны, что произошла авария "где-то на ЛЭП на входе в город". Кроме того, он получил довольно грубую рекомендацию читать новости. Однако последняя новость на сайте компании датирована концом сентября, других источников информации об отключениях в Алматы не нашлось.

Жители города оказались в полной темноте, в том числе информационной. Что происходит и когда это закончится - вот вопрос, компетентный ответ на который не удается получить вот уже несколько часов.

В связи с невозможностью получить информацию из уполномоченных органов, просим считать эту публикацию официальным запросом к акимату Алматы.





Напомним, вчера масштабное отключение произошло в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Кызылординской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

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