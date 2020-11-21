Масштабное отключение электроэнергии произошло в двух городах и шести областях

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Отключение произошло в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Кызылординской областях, а также в Алматы и Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве энергетики, отключение линии электропередачи 500 кВ и действие САОН произошли из-за наброса мощности со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии. По предварительной информации Национального диспетчерского центра системного оператора АО KEGOC, ограничения составили 871,9 МВт.

20 ноября, в 16.47, отключились ВЛ-500 кВ Л-5300, Л-5320 ЮКГРЭС-Агадырь и Л-5394 Актогай-Семей. Действием САОН (специальная автоматика ограничения нагрузок) отключилась ВЛ-220 кВ ГПП-Кызылорда Л-2019, Южная зона отделилась от Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан на изолированную работу с ограничениями потребителей Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской областей и городов Алматы, Шымкент", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что, благодаря оперативной работе технического персонала, на данный момент все ограничения сняты.

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