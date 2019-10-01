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Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы проходящий мимо врач спасла парня, у которого в аптеке произошел приступ эпилепсии, передает Kazakhstan Today.

Инцидент случился 28 сентября. Педиатр с 14-летним стажем Айгуль Асен, проходя мимо аптеки на улице Фестивальной, услышала крик женщины. Врач поспешила на место происшествия и оказала помощь молодому парню, у которого случился приступ эпилепсии, сообщает inAlmaty.kz

"Я услышала, как девушка громко кричит по телефону и подумала, что она вызывает милицию или ругается с кем-то. Подойдя ближе, я поняла, что девушка зовет на помощь умирающему человеку. В аптеке возле молодого парня стояли два растерянных строителя и фармацевт. Все было в крови", - рассказывает Айгуль Асен.

Оказалось, что парень зашел за лекарствами, когда у него неожиданно случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание и при падении ударился головой об кафель.

Пытаясь спасти парня, находящиеся в аптеке начали разжимать рот чайной ложкой. Этого делать ни в коем случае нельзя! Ведь можно повредить что-либо, к тому же челюсть в таких случаях раскрыть невозможно. Как и положено при приступе эпилепсии, я положила парня на бок и подложила ему под голову рюкзак. До приезда скорой помощи он пришел в себя, повторных приступов не было", - добавила Айгуль.

По словам врача, скорая помощь приехала быстро, спустя 5-7 минут после случившегося. Педиатр порекомендовала парню все же обследоваться в больнице. Айгуль Асен добавила, что она впервые столкнулась с подобным случаем, до этого женщине не приходилось оказывать срочную помощь на улице.

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