В Алматы проходят антитеррористические учения

Фото: gov.kz

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Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 20 октября на территории городской клинической больницы №8 в Турксибском районе с 06.00 до 14.00 пройдут плановые антитеррористические учения, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.





Отмечается, что учения проводятся с целью отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении, обезвреживание взрывных устройств, а также освобождение заложников и нейтрализации террористов.





Вместе с тем, по информации штаба, в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения.





В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать спокойствие и меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений. Кроме того, следует отметить, что, согласно статьи 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность", - добавили в пресс-службе штаба.



