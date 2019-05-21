В Алматы прошла премьера спектакля "У войны не женское лицо" (ФОТО)

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева в Алматы 19 мая состоялась премьера спектакля "У войны не женское лицо", передает Kazakhstan Today.

На премьеру пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане.

Представляя спектакль публике, консул Генерального консульства России в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Ирина Переверзева отметила, что в его основе лежит документально-очерковая книга белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии в области литературы Светланы Алексиевич, основанная на воспоминаниях женщин, на собственных плечах вынесших все тяготы военного лихолетья. Пронзительным дополнением к страницам книги стали стихи военных поэтесс Юлии Друниной и Елены Гин.

Как подчеркнули в Россотрудничестве, юные актёры театральной студии "Созвездие Андрес" играли столь вдохновенно, что зал следил за развитием сюжета, затаив дыхание. У многих на глазах были слёзы. Перед зрителями прошли истории женщин-подпольщиц, женщин-медсестёр, женщин-зенитчиц, женщин-связисток и, конечно же, матерей, жён и сестёр, ждущих своих мужчин с войны. Простыми словами от первого лица раскрывалась вся высота подвига женщин на войне.

Режиссёром постановки выступила руководитель студии, заслуженный деятель Республики Казахстан Марина Ганцева, автор костюмов - лауреат Национальной премии "Сахнагер" Любовь Возженникова, музыкальное оформление - Александр Портнов.

В спектакле принимали участие Мария Никифорова, Тимур Шин, Александра Ярушина, Валерия Коваленко, Никита Шепелев, София Ярушина, Елизавета Дорт-Гольц, Ева Иванова, Дамир Амиров, Тамила Амирова, Эмильан Петухов.

Премьера прошла в рамках программы представительства Россотрудничества в Республике Казахстан "Кольцо Памяти". Следующий показ состоится 9 июня 2019 года в рамках мероприятий, посвящённых Году театра в Российской Федерации.

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