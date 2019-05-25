Система Orphus

В Алматы пройдет концерт Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой "От классики до джаза"

24.05.2019, 13:39 7183
Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - 25 мая в Алматы состоится концерт Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой, передает Kazakhstan Today.
 
Концерт пройдет в рамках цикла "Годовой абонемент Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой "От классики до джаза". Художественный руководитель квартета - заслуженный деятель РК Ернар Мынтаев. 
 
В программе произведения Моцарта - струнный квартет KV499, Веберна - "LANGSAMER SATZ", а также обработки джазовых и эстрадных композиций для струнного квартета и вокального ансамбля. 
 
Как сообщили организаторы, в концерте примет участие группа "Аrt-vocal", художественный руководитель - Ирина Барабаш.
 
Концерт состоится 25 мая, в 18.00, в Большом зале Казгосфилармонии Алматы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая