В Алматы пройдет концерт Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой "От классики до джаза"

Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - 25 мая в Алматы состоится концерт Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой, передает Kazakhstan Today.

Концерт пройдет в рамках цикла "Годовой абонемент Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой "От классики до джаза". Художественный руководитель квартета - заслуженный деятель РК Ернар Мынтаев.

В программе произведения Моцарта - струнный квартет KV499, Веберна - "LANGSAMER SATZ", а также обработки джазовых и эстрадных композиций для струнного квартета и вокального ансамбля.

Как сообщили организаторы, в концерте примет участие группа "Аrt-vocal", художественный руководитель - Ирина Барабаш.

Концерт состоится 25 мая, в 18.00, в Большом зале Казгосфилармонии Алматы.

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