В Алматы рассмотрены 15 дел о нарушении режима ЧП

Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - В Алматы рассмотрены 15 дел о нарушении режима чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, по материалам полиции специализированным межрайонным административным судом рассмотрены 15 административных материалов:

- по пункту 6 статьи 476 КоАП РК (Нарушение карантина в период чрезвычайного положения) - 3: владельцы кафе - Касанов Х. и Алахвердиев М., владелец ТД "Восход" Абубакир С.;

- по пункту 1 статьи 476 (Нарушение особого порядка въезда и выезда в период чрезвычайного положения) - 11: таксисты и пассажиры - Сатиев Б., Изатов А., Керембаев Н., Едильбаев Е., Сарсенов Б., Кульназаров Е., Усканова Б., Баймолда А., осужденные 22 марта - Есбаев М., Базарбаев К., Ермекбаев Н.

Постановлением суда указанные лица подвергнуты административному взысканию в виде штрафа от 5 до 10 МРП", - отметили в ведомстве.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

На данный момент в стране подтверждены 62 случая заболевания коронавирусом , из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 345 тысяч, скончалось более 14 тысяч.

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