В Алматы разрешили открыть дежурные классы для третье- и четвероклассников

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление о поэтапном смягчении ограничительных мер в городе, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу , с 15 сентября 2020 года в школах Алматы по заявлениям родителей могут работать дежурные 3-и и 4-е классы. В постановлении отмечается, что условием работы дежурных классов остается соблюдение комплектации классов (не более 15 детей) и строгое выполнение требований санитарных правил.

Документ также разрешает деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек и музеев с заполняемостью до 50% при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, обеспечения усиленного санитарного-дезинфекционного режима и бесперебойной работы вентиляционных систем.

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