В Алматы реализуется план по возвращению центру города его неповторимого облика

Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - В рамках подготовки по введению в Алматы дизайн-кода управлением урбанистики совместно с районными акиматами реализуется план по возвращению центру города его неповторимого облика, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, в Алмалинском районе города идет реконструкция. Уже отремонтировано 29 зданий, в 17 домах идут ремонтные работы, в 26 зданиях реконструкция начнется в ближайшее время.

Всего до конца года только в этом старейшем районе города будет отреставрировано 72 дома", - уточнили в ведомстве.

В акимате также проинформировали, что, несмотря на эпидситуацию, в этом году ввод жилья составил почти 1100 тыс. квадратных метров, что превышает прошлогодние показатели на 5,3%.

Только в июле введено в эксплуатацию 1590 квартир и 167 жилых домов", - уточнили в акимате.

Кроме того, до конца этого года запланировано построить 8277 квартир и 752 индивидуальных жилых дома.

За счет средств государственного бюджета до конца года запланировано ввести в эксплуатацию почти 5 тыс. квартир. В целом с 2014 года в Алматы объем ввода жилья увеличился в 1,5 раза", - подчеркнули в пресс-службе.

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