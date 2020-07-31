В Алматы с 31 июля по 2 августа приостановят работу общественного транспорта

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - В период с 31 июля по 2 августа в Алматы приостанавливается работа общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.



"Напоминаем, что, согласно постановлению главного санитарного врача, в праздничные и выходные дни (31 июля, 1-2 августа) работа общественного транспорта города Алматы, в том числе и метрополитена, будет приостановлена", - сообщает Telegram-канал ТОО "Транспортный холдинг Алматы".



Ранее сообщалось, что в Алматы в период празднования Курбан айта будут функционировать 14 блокпостов по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства